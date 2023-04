nShift verbessert die Checkout-Benutzererfahrung mit Echtzeit-ETAs und Badges

Optimierungen verbessern das Kundenerlebnis und stärken die Kundenbindung

Die Echtzeit-Spediteur-Konnektivität ermöglicht genauere ETAs (estimated time of arrival bzw. geschätzte Ankunftszeit)

Das verbesserte Benutzeroberflächen-Widget bietet Einzelhändlern und Webshops mehr Kontrolle über das Kundenerlebnis

LONDON, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- nShift, der weltweit führende Anbieter für Verwaltung der Paketzustellung und Versandsoftware, gibt heute erhebliche Verbesserungen an seiner Checkout-Plattform bekannt.

Eine verbesserte Estimated Time of Arrival (ETA)-Funktion nutzt Direktdaten aus den Echtzeit-Verbindungen von nShift zu Spediteuren. Der Einzelhändler kann Kunden damit hochgenaue Zustelltermine auf der Grundlage des tatsächlichen Status des Spediteurs bereits zum Zeitpunkt des Kaufs mitteilen.

Neue Badges zeigen den Kunden die verfügbaren Versandoptionen an. Händler können Symbole hinzufügen, die die angebotenen Versandarten kennzeichnen. Beispielsweise können damit grüne Blätter neben umweltfreundliche Versandoptionen oder ein Blitzsymbol neben der Expresszustellung hinzugefügt werden. Die Badges ermöglichen es den Käufern, auf einen Blick Dienste zu identifizieren, die ihren Anforderungen entsprechen – viel schneller als das Lesen von Servicebeschreibungen, was letztendlich eine höhere Konversionsrate für Sie am Checkout bedeutet.

Die neuen Funktionen werden durch ein optimiertes Benutzeroberflächen-Widget ergänzt, das Händlern noch mehr Kontrolle über das Aussehen und die Wirkung ihres Checkouts gibt.

Sean Sherwin-Smith, Product Director, Post-Purchase bei nShift, sagte: „Unsere verbesserte Checkout-Lösung ermöglicht es Einzelhändlern, die Erfahrung bereitzustellen, die Kunden von heute erwarten. Die Forschung zeigt, dass rund 50 % der Online-Einkaufskörbe aufgrund fehlender Zustelloptionen aufgegeben werden."

„Die dynamischen Checkouts von heute müssen zwei Dinge vereinen. Sie müssen den Käufern eine Vielzahl von Zustelloptionen bieten. Aber sie müssen auch sicherstellen, dass vielbeschäftigte Menschen schnell finden können, wonach sie suchen. Die Bereitstellung klarer ETAs und verständlicher Optionen kann daher dazu beitragen, die Konversionen zu erhöhen und die längerfristige Kundenbindung zu fördern."

nShift Checkout ist Teil der marktführenden Delivery-Management-Suite von nShift, die ein End-to-End-Zustellerlebnis unterstützt, das Kundenbindung schafft, Kosten senkt und Umsatzsteigerungen ermöglicht. Neben dem Checkout bietet die Suite noch weitere Funktionen:

· Ship – Delivery-Management-Software für Unternehmen, die Lösungen für komplexe Herausforderungen beim Etikettendruck und bei der Buchung von Spediteuren bietet.

· Track – ein hochmodernes Kundenerlebnis, das die Kundenbindung stärkt

· Returns – eine verbraucherfreundliche Rückführungslogistik, die dazu beiträgt, 30 % der Rücksendungen in Austauschware umzuwandeln, indem der Prozess für Käufer vereinfacht wird

Die nShift Suite wird von der weltweit größten Speditionsbibliothek und über 450 Integrationen mit führenden E-Commerce-Plattformen, Warenkörben, ERP-, Warehouse-Management- und Zahlungsplattformen unterstützt.

Erfahren Sie mehr unter: nshift.com

Über nShift

nShift ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Lösungen für das Versandmanagement, die den reibungslosen Versand und die Rücksendung von jährlich fast einer Milliarde Sendungen in 190 Ländern ermöglichen. Die Software von nShift wird weltweit von E-Commerce-, Einzelhandels-, Produktions- und 3PL-Versendern genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London und Oslo. Es beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift