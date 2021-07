NSO Group responde às contínuas alegações falsas da Forbidden Stories

TEL AVIV, Israel, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ --

Atribuível a um porta-voz da NSO -

"Chega!

"À luz da recente campanha de mídia planejada e bem orquestrada, liderada pela Forbidden Stories e impulsionada por grupos de interesse especiais, e devido ao total desrespeito aos fatos, o NSO está anunciando que não responderá mais às perguntas da mídia sobre esse assunto e que não colaborará com essa cruel campanha de difamação.

"Declaramos novamente:

A lista não é uma lista de alvos ou potenciais alvos do Pegasus.

Os números da lista não estão relacionados ao NSO Group.

Qualquer alegação de que um nome da lista esteja necessariamente relacionado a um alvo ou potencial alvo do Pegasus é equivocada e falsa.

A NSO é uma empresa de tecnologia. Não operamos o sistema, tampouco temos acesso aos dados de nossos clientes, mas eles são obrigados a nos fornecer essas informações sob investigação.

A NSO investigará minuciosamente qualquer prova plausível de uso indevido de suas tecnologias, como sempre fizemos, e desligará o sistema se for necessário.

A NSO continuará sua missão de salvar vidas, ajudar governos em todo o mundo a evitar ataques terroristas, acabar com a pedofilia, sexo e redes de tráfico de drogas, localizar crianças desaparecidas e sequestradas, localizar sobreviventes soterrados em ruínas e proteger o espaço aéreo contra penetração disruptiva por drones nocivos."

DIVULGADO PELA MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, UMA AGENTE ESTRANGEIRA REGISTRADA, EM NOME DA Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. MAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA EM WASHINGTON, DC.

FONTE NSO Group

