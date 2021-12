NTC et I-MED Pharma forment un partenariat stratégique pour apporter sur le marché américain la principale pommade pour les yeux secs à base d'HA

MILAN, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- NTC Srl, une entreprise pharmaceutique axée sur la recherche et le développement dont le siège social est en Italie, et I-MED Pharma Inc., une entreprise canadienne spécialisée dans le diagnostic et la gestion de la sécheresse oculaire, ont annoncé aujourd'hui que I-DEFENSE®, une pommade lubrifiante à effet durable contenant 0,4 % d'hyaluronate de sodium indiqué pour soulager la sécheresse oculaire et les symptômes de lagophthalmie a été enregistrée avec succès auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Il s'agit du premier produit médical européen de NTC à usage ophtalmique approuvé aux États-Unis.

La collaboration fructueuse entre CNT et I-MED Pharma pour apporter cette pommade ophtalmique innovante d'abord au Canada et maintenant aux États-Unis témoigne de l'engagement des deux entreprises à faire progresser la science de la sécheresse oculaire. I-DEFENSE® est maintenant l'un des nombreux produits de la gamme I-MED Pharma pour les yeux secs qui a été enregistré avec succès auprès de la FDA, et d'autres suivront dans un avenir proche.

Les propriétés visqueuses de ce produit permettent un temps de contact prolongé avec la surface oculaire. Cette pommade hydratante procure un soulagement apaisant des symptômes de l'œil sec et agit comme une barrière contre la perte d'humidité.

« Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique avec une grande entreprise ophtalmique comme I-Med Pharma en Amérique du Nord, a déclaré Riccardo Carbucicchio, PDG de NTC. Nous avons commencé notre coopération au Canada et nous sommes maintenant ravis qu'un de nos produits innovants pour les maladies oculaires soit maintenant disponible pour de nombreux patients aux États-Unis », a-t-il poursuivi.

Philipp Binder, président et directeur des opérations chez I-MED Pharma, a déclaré : « Nous nous réjouissons de notre collaboration avec NTC qui nous permettra d'introduire sur le marché américain une pommade ophtalmique de premier plan à base d'HA. I-MED Pharma et NTC sont également engagées dans la recherche et le développement en ophtalmologie. Nous sommes impatients de rendre cette pommade innovante pour la sécheresse oculaire disponible exclusivement auprès des spécialistes de la vue aux États-Unis afin de mener à bien notre mission qui consiste à apporter un soulagement complet aux patients du monde entier atteints de maladie de la surface oculaire et de sécheresse oculaire. »

À propos de NTC

Basée à Milan en Italie, NTC est une société pharmaceutique avec des distributeurs et des partenaires répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques, notamment le gastro-métabolisme, la gynécologie et la pédiatrie. NTC propose à ses partenaires, actuellement près de 250 entreprises, des produits pharmaceutiques innovants répondant aux normes de qualité élevées. Pour plus d'informations, consultez le site www.ntcpharma.com

À propos de I-MED Pharma

I-MED Pharma Inc. est une société privée canadienne dont le siège social est à Montréal, au Québec. À titre d'entreprise de recherche dont la vision est d'être la plus importante entreprise au monde dans le domaine de la sécheresse oculaire et des maladies de la surface oculaire (MSO), I-MED Pharma fournit des solutions innovantes en matière de MSO à la communauté mondiale de l'optométrie et de l'ophtalmologie. Au fil des ans, I-MED Pharma a continuellement investi de façon importante dans la recherche et le développement et a créé des produits uniques et efficaces pour la gestion des maladies de la sécheresse oculaire. Pionnière dans le domaine des larmes artificielles et des nettoyants pour l'hygiène oculaire, I-MED Pharma offre les gammes de produits phares I-DROP® et I-LID 'N LASH®, vendus dans le monde entier.

I-MED Pharma offre une gamme complète de produits pour les troubles de la surface oculaire, y compris des outils de diagnostic, des gouttes pour les yeux secs , des pommades pour les yeux secs, des produits d'hygiène oculaire , des bouchons méatiques, des suppléments nutritionnels , des accessoires thérapeutiques , ainsi que l' E>Eye IRPL® , une solution longue durée spécialement conçue pour le traitement de la sécheresse oculaire causée par un dysfonctionnement des glandes de meibomius (DGM).

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à [email protected] ou visiter imedpharma.com .

SOURCE NTC srl