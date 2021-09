NTC et STADA annoncent un partenariat commercial portant sur un portefeuille de produits ophtalmiques dans la région Mena

MILAN et BAD VILBEL, Allemagne, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- NTC, société pharmaceutique internationale basée à Milan, en Italie, et STADA, un acteur pharmaceutique mondial de premier plan qui jouit d'une présence significative dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), annoncent aujourd'hui un partenariat commercial dans le domaine de l'ophtalmologie. NTC accorde à STADA des droits de licence et de distribution pour certains produits ophtalmiques exclusifs dans la région, destinés à traiter plusieurs maladies ophtalmiques, la blépharite, l'œil sec et l'allergie.

« Nous sommes ravis de nous associer à une société de premier plan comme STADA », déclare Riccardo Carbucicchio, président-directeur général de NTC, « pour certains de nos traitements innovants en ophtalmologie. Les produits concernés par l'accord conclu avec STADA exploitent des technologies visant à simplifier la prise en charge thérapeutique des patients dans le traitement de l'œil sec, de l'allergie et de la blépharite, favorisant ainsi son observance. Un accord avec un acteur mondial comme STADA est une grande opportunité pour notre vision à NTC et nous sommes convaincus que nos produits ophtalmiques atteindront un large éventail de patients dans la région MENA. »

« En alliant l'expertise de NTC en ophtalmologie à la solide empreinte commerciale et marketing de STADA dans la région MENA, nous sommes impatients d'offrir aux patients et aux professionnels de la santé un éventail attrayant de possibilités de soins pour la santé oculaire », a commenté Carsten Cron, responsable des marchés émergents de STADA. « Les produits ophtalmiques renforceront davantage le pipeline de produits spécialisés de STADA dans la région, qui a été récemment renforcé par des partenariats portant sur des médicaments oncologiques, allergiques et anesthésiques. »

NTC met en œuvre un vaste programme international de recherche et de développement dans le domaine de l'ophtalmologie, impliquant de nombreux chercheurs et centres cliniques, et se concentrant sur le développement de nouvelles solutions thérapeutiques afin de répondre aux besoins encore non satisfaits de la communauté médicale et des patients.

À propos de NTC

Basée à Milan en Italie, NTC est une société pharmaceutique avec des distributeurs et des partenaires répartis dans plus de 100 pays du monde. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques, notamment le gastro-métabolisme, la gynécologie et la pédiatrie. NTC propose à ses partenaires, actuellement près de 250 entreprises, des produits pharmaceutiques innovants aux normes de qualité élevées.

À propos de STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG a son siège à Bad Vilbel, en Allemagne. La société se concentre sur une stratégie à trois piliers comprenant des génériques, y compris des produits pharmaceutiques spécialisés et des produits de santé grand public sans ordonnance. Dans le monde, STADA Arzneimittel AG vend ses produits dans environ 120 pays. Au cours de l'exercice 2020, STADA a réalisé un chiffre d'affaires ajusté du Groupe de 3 010,3 millions d'euros et un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 713,3 millions d'euros. Au 31 décembre 2020, STADA employait 12 301 personnes dans le monde.

SOURCE STADA Arzneimittel AG; NTC