NTC lance Imperial, la nouvelle gamme de collyres du côté du patient

MILAN, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- NTC, une société pharmaceutique internationale dont le siège social se trouve à Milan, en Italie, a annoncé aujourd'hui avoir embrassé un partenariat stratégique avec Silgan Dispensing Systems, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de distribution dans le domaine de la santé, afin de commercialiser un ensemble de nouveaux collyres exclusifs de NTC avec la technologie innovante de Silgan Iridya™, un nouveau compte-gouttes oculaire multidose sans conservateur.

Riccardo Carbucicchio

« Grâce à Iridya™, nous améliorons notre portefeuille innovant de produits pour les yeux secs, en recherchant une satisfaction et une conformité maximales des patients », déclare Marcello Selvaggio, NTC Global Head Ophthalmology. « Nous avons lancé la ligne de produits Imperial pour la sécheresse oculaire en offrant à nos partenaires une solution qui combine les avantages des autres principaux dispositifs multidoses sans conservateur en un seul, la ligne de produits Imperial, basée sur notre gamme de produits innovants ».

NTC présentera la ligne Imperial lors du CPhI de Milan, en démontrant l'innovation de ce dispositif caractérisé par un contrôle exceptionnel de la goutte pour un dosage précis, un embout allongé pour une plus grande précision dans l'instillation, et une ergonomie avancée pour assurer un flacon à faible force de pression.

« Nous sommes ravis de libérer le potentiel de la technologie Iridya d'une entreprise de premier plan comme Silgan », déclare Riccardo Carbucicchio, PDG de NTC. « La ligne NTC Imperial est une nouvelle preuve de l'attention portée par NTC aux besoins médicaux non satisfaits et de sa recherche permanente de solutions innovantes. Les produits Imperial amélioreront l'expérience du patient en matière de sécheresse oculaire et sont conçus pour rester du côté du patient ».

« Nous sommes enthousiastes et fiers d'avoir établi un partenariat avec NTC, une entreprise leader sur le marché ophtalmique qui a fait confiance à Silgan Dispensing Systems et à notre produit Iridya™ » - déclare Eric Demaris, directeur commercial EMEA Silgan Dispensing Healthcare. « Nous sommes certains que cette collaboration nous permettra d'offrir des solutions de plus en plus performantes dans le traitement des maladies oculaires sèches grâce à la technologie sans conservateur d'Iridya. Grâce à la protection éprouvée de la formule d'Iridya™, à sa large compatibilité, à sa précision de sortie et à son ergonomie confortable, nous pouvons garantir aux propriétaires de marques un dosage plus sûr, goutte après goutte, pour leurs patients. »

La recherche du NTC rend l'innovation accessible à tous et améliore le potentiel des produits en examinant les besoins quotidiens des personnes en matière de soins et leurs habitudes d'utilisation.

La ligne de produits Imperial témoigne de la vocation historique de NTC à innover pour améliorer l'expérience et la pratique des soins.

NTC propose des produits qui augmentent la participation et le contrôle des personnes, favorisant ainsi un meilleur respect des règles.

À propos du NTC

Entreprise pharmaceutique ayant son siège à Milan (Italie) et des distributeurs et partenaires dans plus de 100 pays, engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie et dans d'autres domaines thérapeutiques tels que la pédiatrie, la gynécologie et la gastro-entérologie. NTC propose à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ntcpharma.com

À propos de Silgan Dispensing Systems

Silgan Dispensing est un leader mondial dans la conception, le développement et la distribution de pompes et de pulvérisateurs de haute technicité pour les marchés de la maison, de la santé et de la beauté, créant des solutions de distribution pour certaines des marques les plus emblématiques du monde.

