NTC renforce son portefeuille d'ophtalmologie en faisant l'acquisition de produits antibiotiques oculaires

La société pharmaceutique italienne NTC annonce l'acquisition de plusieurs produits antibiotiques oculaires de Novartis, notamment des traitements antibiotiques à large spectre destinés à traiter des maladies oculaires. Les pays visés par l'accord incluent l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Pologne.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/698580/NTC_Srl_Logo.jpg )



« Cet accord vient renforcer notre programme de développement industriel en ophtalmologie », déclare Riccardo Carbucicchio, PDG de NTC. « En effet, nous sommes résolus à rendre disponibles de nouvelles solutions thérapeutiques en ophtalmologie, afin de permettre aux spécialistes d'offrir des médicaments, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires visant à améliorer l'observance de leurs patients. Beaucoup de nos nouveaux produits sont conçus et développés avec l'aide d'experts ophtalmologues, avec qui nous avons établi d'importants partenariats de recherche et de développement. Par ailleurs, nous croyons fermement à l'importance d'avoir dans notre portefeuille, en plus de ces nouvelles offres, des produits consolidés et efficaces qui gardent un rôle fondamental dans le traitement des maladies oculaires. »

L'accord conclu avec Novartis vient renforcer le portefeuille de NTC en ophtalmologie, particulièrement en Espagne, pays dans lequel la société a l'intention de démarrer des activités commerciales en 2018.

NTC prévoit de promouvoir directement en Espagne certains de ses nouveaux produits dans le domaine de l'ophtalmologie et d'y concentrer une part importante de ses ressources et de ses investissements dans le développement clinique, en collaboration avec des ophtalmologues espagnols.

« L'ajout d'une large gamme de produits de soins oculaires à notre portefeuille consolide notre future présence en Espagne », d'après le PDG.

Les cinq produits de Novartis acquis par NTC incluent Colircusi Gentadexa (aminoglycoside), Colircusi Gentamicin et Oftalmolosa Cusi Gentamicina (aminoglycoside), Oftalmolosa Cusi Erythromycin (macrolide), Oftalmolosa Cusi Aureomycin (tétracycline) et Oftacilox (fluoroquinolone), et constitueront les derniers ajouts au portefeuille de NTC.

« Grâce à l'offre étendue de notre portefeuille de produits, les activités commerciales de NTC sur le marché espagnol seront lancées dans une perspective de leadership », conclut Carbucicchio.

À propos de NTC

NTC est une société pharmaceutique basée à Milan, en Italie, qui possède des distributeurs et des partenaires dans plus de 100 pays et prend part à la recherche, au développement, à l'homologation et à la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires dans le domaine de l'ophtalmologie, mais également dans d'autres champs thérapeutiques tels que la pédiatrie et le métabolisme gastro-intestinal. NTC offre à ses partenaires, qui comptent actuellement plus de 200 entreprises, des produits pharmaceutiques innovants et répondant à des critères de qualité élevés. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site web de NTC : http://www.ntcpharma.com.

SOURCE NTC Srl