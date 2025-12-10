NTC, SOUTENU PAR WISE EQUITY, FINALISE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITE OPHTALMOLOGIQUE DE PHARMATHEN

Cette acquisition représente une étape stratégique clé pour NTC, renforçant son ambition à long terme d'offrir aux patients l'un des portefeuilles ophtalmiques les plus complets et les plus innovants. Le portefeuille de produits acquis dans le domaine du glaucome - qui contient de nombreuses formulations sans conservateur largement reconnues pour leur qualité, leur efficacité, leur sécurité et leur utilisation établie dans la pratique clinique - s'inscrit parfaitement dans l'engagement de longue date de NTC en faveur de l'excellence thérapeutique. Cette transaction permet à NTC d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros, dont plus de 80 % dans le domaine de l'ophtalmologie, et d'élargir encore son offre internationale en s'approchant également du marché américain.

Riccardo Carbucicchio, PDG de NTC, a déclaré : « L'acquisition de l'activité ophtalmologique de Pharmathen est un complément stratégique à notre portefeuille. En intégrant des thérapies pour traiter le glaucome, nous renforçons notre engagement envers les patients qui ont besoin de traitements sûrs et fiables à long terme. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nous sommes prêts à internationaliser cette offre, tout en présentant notre portefeuille actuel aux nouveaux partenaires qui rejoignent NTC dans le cadre de cette transaction. Aujourd'hui, NTC peut agir comme un partenaire de référence complet pour les entreprises qui se lancent dans l'ophtalmologie ou qui développent leurs portefeuilles existants. »

John Nason, PDG du groupe Pharmathen, a déclaré : « La transition stratégique de notre portefeuille ophtalmique place ces produits auprès d'un partenaire expérimenté et spécialisé dans l'ophtalmologie comme NTC. Leurs compétences spécialisées permettront de poursuivre les investissements, d'assurer la fiabilité de l'approvisionnement et de maintenir la valeur pour les clients en atteignant un plus grand nombre de patients ».

Stefano Ghetti, Senior Partner chez Wise Equity, a commenté : « Soutenir NTC dans cette étape stratégique clé est en parfaite adéquation avec la philosophie d'investissement de Wise Equity : soutenir des entreprises ayant une forte identité et une spécialisation claire, et accélérer leur croissance également par des acquisitions complémentaires synergiques. » Ascanio Recchi, Investment Manager chez Wise Equity, a ajouté : « L'expansion dans le domaine du glaucome renforce considérablement la plate-forme commerciale de NTC et améliore sa capacité à créer de la valeur à long terme dans un secteur où la demande mondiale augmente. »

Le glaucome touche environ 80 millions de personnes dans le monde, un chiffre qui devrait atteindre près de 112 millions d'ici 2040. Elle reste une maladie chronique qui menace la vue si elle n'est pas correctement traitée. Cette acquisition permettra à NTC de jouer un rôle majeur dans ce domaine, en combinant une couverture thérapeutique plus large avec un fort potentiel de croissance internationale. En Italie et en Espagne, où NTC dispose d'une force de frappe dédiée aux ophtalmologistes, l'acquisition permet à l'entreprise d'étendre sa proposition thérapeutique au glaucome. Sur le plan international, l'intégration de offre des synergies commerciales considérables et ouvre de nouvelles perspectives d'expansion mondiale. Le portefeuille nouvellement acquis permet également à NTC de pénétrer le vaste marché américain avec son modèle B2B, soutenu par des partenariats déjà en place.

Au cours de la dernière décennie, NTC a constitué un portefeuille de produits ophtalmologiques compétitifs répondant à des besoins cliniques clés - de l'antibiothérapie à l'inflammation, aux allergies et à la sécheresse oculaire, en mettant l'accent sur la résistance aux antibiotiques : le collyre combiné à dose fixe contenant un stéroïde anti-inflammatoire et un antibiotique quinolone a connu un succès mondial, soutenu par le plus grand programme clinique européen dans le domaine de la chirurgie de la cataracte. Avec l'acquisition d'un portefeuille de glaucomes d'une telle qualité, NTC consolide sa position parmi les principaux acteurs européens de l'ophtalmologie en termes de nombre d'unités vendues, élargissant sa portée commerciale à plus de 100 pays et plus de 250 partenaires de distribution.

Conseillers de NTC et de Wise Equity :

Conseiller juridique : Deloitte Legal Italy - Corporate et M&A (Carlotta Robbiano, Francesco Savi, et Alessandra Frassanito)

Financement :

Les banques : Crédit Agricole Italia - Leverage Finance agissant également en tant que banque agent, Banca Ifis - Structured Finance

Conseiller du CNT et de Wise Equity : Deloitte Legal Italy - Debt & Finance (Gabriele Pavanello et Marco Gasparrini)

NTC

Entreprise pharmaceutique dont le siège est à Milan (Italie) et qui compte plus de 250 distributeurs et partenaires dans plus de 100 pays. Elle se consacre à la recherche, au développement, à l'enregistrement et à la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires dans le domaine de l'ophtalmologie et dans d'autres domaines thérapeutiques tels que la pédiatrie, la gynécologie et la gastro-entérologie. Veuillez consulter le site www.ntcpharma.com

Pharmathen

Pharmathen est un développeur et fabricant européen de premier plan de technologies complexes de délivrance de médicaments, spécialisé dans les produits injectables à longue durée d'action, les produits à libération prolongée et les produits ophtalmiques, dont le siège se trouve à Athènes, en Grèce. Fondée en 1969, la société exploite en Grèce des installations approuvées par la FDA et l'UE et fournit plus de 100 produits à plus de 250 clients dans plus de 90 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.pharmathen.com/

Wise Equity

Wise Equity est une société active dans la gestion de fonds d'investissement à capital fixe investissant dans des petites et moyennes entreprises, en particulier en Italie. Les fonds gérés par Wise Equity réalisent généralement des opérations de rachat d'entreprises par effet de levier et de capital-développement dédiées à des entreprises qui occupent une position de leader dans leur secteur d'activité, avec deux objectifs principaux : augmenter la masse critique, y compris par des opérations de « build-up », afin d'améliorer la compétitivité et la marginalité des entreprises et de favoriser leur développement international. Wise Equity gère actuellement trois fonds :

Wisequity IV , avec un capital souscrit de 215 millions d'euros, a investi dans huit entreprises, dont sept ont été entièrement réalisées et une reste à créer ;

Wisequity V a été lancé en juillet 2019 avec une allocation de 260 millions d'euros, entièrement investie dans huit entreprises, dont sept sont encore dans le portefeuille après la vente de Cantiere del Pardo ;

Wisequity VI a été lancé en mai 2023 avec un engagement total de 400 millions d'euros, partiellement déployé sur quatre investissements.

