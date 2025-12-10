NTC, UNTERSTÜTZT VON WISE EQUITY, SCHLIESST DIE ÜBERNAHME DES OPHTHALMOLOGIE-GESCHÄFTS VON PHARMATHEN AB

Die Übernahme stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein für NTC dar und unterstreicht das langfristige Ziel, den Patienten eines der umfassendsten und innovativsten Portfolios im Bereich der Augenheilkunde anzubieten. Das erworbene Glaukom-Portfolio - das viele konservierungsmittelfreie Formulierungen enthält, die für ihre Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit und den etablierten Einsatz in der klinischen Praxis weithin anerkannt sind - passt hervorragend zu NTCs langjährigem Engagement für therapeutische Spitzenleistungen. Mit dieser Transaktion erreicht NTC einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro, davon mehr als 80 % in der Ophthalmologie, und kann sein internationales Angebot weiter ausbauen, auch in Richtung des US-Marktes.

Riccardo Carbucicchio, CEO von NTC, erklärte: „Die Übernahme des Ophthalmologie-Geschäfts von Pharmathen ist eine strategische Ergänzung unseres Portfolios. Durch die Integration von Therapien zur Behandlung des Glaukoms verstärken wir unser Engagement für Patienten, die sichere und zuverlässige Langzeitbehandlungen benötigen. Mit unserem globalen Partnernetzwerk sind wir bereit, dieses Angebot zu internationalisieren und gleichzeitig den neuen Partnern, die durch diese Transaktion zu NTC stoßen, unser aktuelles Portfolio zu präsentieren. Heute kann NTC als umfassender Referenzpartner für Unternehmen fungieren, die in die Ophthalmologie einsteigen oder bestehende Portfolios erweitern."

John Nason, Group CEO von Pharmathen, erklärte: „Die strategische Umstellung unseres ophthalmologischen Portfolios bringt diese Produkte zu einem erfahrenen, auf die Ophthalmologie spezialisierten Partner wie NTC. Ihre fachlichen Fähigkeiten werden kontinuierliche Investitionen, eine zuverlässige Versorgung und einen nachhaltigen Wert für die Kunden unterstützen, indem sie ein breiteres Spektrum von Patienten erreichen".

Stefano Ghetti, Senior Partner bei Wise Equity, kommentierte: „Die Unterstützung von NTC bei diesem wichtigen strategischen Schritt ist perfekt auf die Investitionsphilosophie von Wise Equity abgestimmt: Wir setzen auf Unternehmen mit einer starken Identität und einer klaren Spezialisierung und beschleunigen ihr Wachstum auch durch synergetische Ergänzungsakquisitionen." Ascanio Recchi, Investment Manager bei Wise Equity, fügte hinzu: „Die Expansion in den Bereich Glaukom stärkt die kommerzielle Plattform von NTC erheblich und erhöht die Fähigkeit des Unternehmens, in einem Sektor mit steigender globaler Nachfrage langfristige Werte zu schaffen."

Weltweit sind etwa 80 Millionen Menschen an einem Glaukom erkrankt, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2040 auf fast 112 Millionen ansteigen wird. Sie bleibt eine chronische Erkrankung, die das Sehvermögen bedroht, wenn sie nicht richtig behandelt wird. Die Übernahme wird es NTC ermöglichen, eine wichtige Rolle in diesem Bereich zu spielen und eine breitere therapeutische Abdeckung mit einem starken internationalen Wachstumspotenzial zu kombinieren. In Italien und Spanien, wo NTC mit einem eigenen Außendienst für Augenärzte tätig ist, kann das Unternehmen durch die Übernahme sein therapeutisches Angebot auf das Glaukom ausweiten. Auf internationaler Ebene bietet die Integration von beträchtliche kommerzielle Synergien und eröffnet neue Möglichkeiten für die globale Expansion. Das neu erworbene Portfolio ermöglicht NTC auch den Eintritt in den großen US-Markt mit seinem B2B-Modell, unterstützt durch bereits bestehende Partnerschaften.

In den letzten zehn Jahren hat NTC eine wettbewerbsfähige ophthalmologische Pipeline aufgebaut, die sich mit den wichtigsten klinischen Bedürfnissen befasst - von der Antibiotikatherapie über Entzündungen und Allergien bis hin zum trockenen Auge, wobei der Schwerpunkt auf der Antibiotikaresistenz liegt: die fest dosierten Kombinations-Augentropfen mit dem entzündungshemmenden Steroid und dem Chinolon-Antibiotikum haben einen weltweiten Erfolg erzielt, der durch das größte europäische klinische Programm in der Kataraktchirurgie unterstützt wird. Mit dem Erwerb eines so hochwertigen Glaukom-Portfolios festigt NTC seine Position als einer der führenden europäischen Akteure in der Ophthalmologie, gemessen an der Zahl der verkauften Einheiten, und erweitert seine kommerzielle Reichweite auf mehr als 100 Länder und über 250 Vertriebspartner.

Berater von NTC und Wise Equity:

Rechtsberater : Deloitte Legal Italien - Gesellschaftsrecht und M&A (Carlotta Robbiano, Francesco Savi und Alessandra Frassanito)

: Deloitte Legal Italien - Gesellschaftsrecht und M&A (Carlotta Robbiano, Francesco Savi und Alessandra Frassanito) Finanzielle Due-Diligence-Prüfung : KPMG Italien (Matteo Ennio und Matteo Ghislandi)

Die Finanzierung:

Banken: Crédit Agricole Italia - Leverage Finance auch als beauftragte Bank, Banca Ifis - Structured Finance

Crédit Agricole Italia - Leverage Finance auch als beauftragte Bank, Banca Ifis - Structured Finance Berater der Banken : Dentons

: Dentons Berater von NTC und Wise Equity : Deloitte Legal Italien - Schulden und Finanzen (Gabriele Pavanello und Marco Gasparrini)

NTC

Ein pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand, Italien, mit über 250 Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 100 Ländern, das sich mit der Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in der Augenheilkunde und anderen therapeutischen Bereichen wie Pädiatrie, Gynäkologie und Gastroenterologie beschäftigt. Bitte besuchen Sie www.ntcpharma.com

Pharmathen

Pharmathen ist ein führendes europäisches Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung komplexer Technologien zur Medikamentenverabreichung, das sich auf lang wirkende Injektionspräparate, Produkte mit verzögerter Wirkstofffreisetzung und Augenheilmittel spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland hat. Das 1969 gegründete Unternehmen betreibt FDA- und EU-zugelassene Anlagen in Griechenland und liefert über 100 Produkte an mehr als 250 Kunden in über 90 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pharmathen.com/

Wise Equity

Wise Equity ist ein Unternehmen, das geschlossene Investmentfonds verwaltet, die in kleine und mittelgroße Unternehmen mit Schwerpunkt in Italien investieren. Die von Wise Equity verwalteten Fonds führen in der Regel Leveraged-Buy-out- und Entwicklungskapitaloperationen durch, die auf Unternehmen ausgerichtet sind, die in ihrer Nische eine führende Position einnehmen, und verfolgen dabei zwei Hauptziele: Erhöhung der kritischen Masse, auch durch „Aufbauprojekte", um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marge der Unternehmen zu verbessern und ihre internationale Entwicklung zu fördern. Wise Equity verwaltet derzeit drei Fonds:

Wisequity IV mit einem gezeichneten Kapital von 215 Mio. €, das in acht Unternehmen investiert wurde, von denen sieben vollständig realisiert wurden und ein Unternehmen übrig blieb;

Wisequity V startete im Juli 2019 mit einer Allokation von 260 Mio. EUR, die vollständig in acht Unternehmen investiert ist, von denen sieben nach dem Verkauf von Cantiere del Pardo noch im Portfolio sind;

Wisequity VI startete im Mai 2023 mit einer Gesamtzusage von 400 Mio. EUR, die teilweise für vier Investitionen eingesetzt wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839559/Riccardo_Carbucicchio.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839565/Stefano_Ghetti.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839561/ASCANIO_RECCHI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081445/NTC_Pharma_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839562/Pharmathen_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839564/Wise_Logo.jpg

21 % more press release views with Request a Demo