NTT reúne a empresas expertas líderes para lanzar un nuevo proveedor internacional de servicios de tecnología

LONDRES, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation) lanzó hoy NTT Ltd., un proveedor de tecnología global líder en el mundo que reúne las capacidades de 28 empresas, entre ellas NTT Communications, Dimension Data y NTT Security en un negocio de US $11.000 millones.

Con sede central en Londres, y empleando más de 40.000 personas en oficinas en más de 70 países y regiones, la nueva empresa NTT ofrece capacidades inigualables y una escala global enfocada en hacer grandes cosas para las personas, los negocios y la sociedad.

Jun Sawada, presidente y director ejecutivo de NTT Corporation, dijo: "Estoy encantado de anunciar que hoy lanzamos NTT Ltd. Cuando combinamos las nuevas capacidades de NTT Ltd. con NTT DATA, creamos uno de los cinco mejores proveedores mundiales de soluciones de tecnología y negocios con ingresos de US $20.000 millones fuera de Japón. Mirando hacia el futuro, aceleraremos nuestra ejecución como una sola NTT con el fin de contribuir a un mundo mejor y más inteligente a través de la transformación digital.

"También estamos entusiasmados al confirmar que nuestra sede mundial de NTT Ltd estará en Londres y que nuestro compromiso con el Reino Unido se mantiene sumamente fuerte. Consideramos diversas ubicaciones como sede para NTT Ltd y tomamos la decisión deliberada de escoger a Londres. Tiene muchos beneficios, como una economía estable, un tesoro de conocimientos y talentos, diversidad en población y pensamiento, una infraestructura sólida, escuelas y vivienda para talentos internacionales que se trasladen a la ciudad. En resumen, es una gran ciudad donde vivir y trabajar, y nos llena de entusiasmo que sea el hogar de nuestro nuevo negocio".

Al reunir a estas empresas, estamos ofreciendo:

Acceso de los clientes a una serie más completa y una mayor profundidad de conocimientos en múltiples tecnologías y capacidades

Tecnología global y servicios gestionados que son líderes en el mundo en escala y profundidad

Capacidad mejorada de suministrar más soluciones exhaustivas de la industria a nuestros clientes

Plataformas de servicios gestionados de categoría mundial con la capacidad de entregar individualizaciones locales para satisfacer las necesidades de los clientes en cada mercado

Un incremento de la inversión en innovación y desarrollo (I+D).

La nueva empresa ya se asocia con más de 10.000 clientes en todo el mundo, incluidas las organizaciones líderes más importantes del mundo en servicios financieros, farmacéuticas, telecomunicaciones, energía y servicios públicos, manufactura, el sector automotriz y el de tecnología. Entre las empresas que ya se benefician de las soluciones de tecnología inteligente de NTT para cumplir con la promesa de un futuro conectado, incluyen el Tour de France, ALMA, la Ciudad de Las Vegas, Connected Conservation, ISPPC, Alcatel y NXP.

Tsunehisa Okuno, presidente de la Junta de Directores de NTT Ltd. y vicepresidente ejecutivo de NTT Corporation, comentó: "Hoy NTT continúa su legado de 120 años de escuchar siempre a nuestros clientes y crear innovaciones para ellos. Junto con crear un proveedor de tecnología y servicios gestionados en NTT Ltd., también hemos aumentado nuestro compromiso de invertir más en I+D, en empresas emergentes de tecnología a través de nuestro fondo de capital de riesgo, y en desarrollar nuestro propio equipo comercial de innovación disruptiva. Vemos la oportunidad de ayudar a nuestros clientes y comunidades más eficazmente cuando reunimos todas estas capacidades".

Jason Goodall, director ejecutivo de NTT Ltd., comentó: "Estoy sumamente orgulloso de dirigir a NTT Ltd. hacia una era nueva y emocionante. Hoy, hemos creado un proveedor mundial de servicios de tecnología que ofrece una serie completa de productos, soluciones y servicios gestionados líderes de la industria para satisfacer las necesidades comerciales de nuestros clientes. Sabemos que la tecnología no se detiene. Y nosotros tampoco. Seguiremos avanzando con nuestra empresa y transformándonos para garantizar que ofrezcamos soluciones que son relevantes hoy y mañana. Estamos entusiasmados formar parte de uno de los proveedores de soluciones de tecnología y negocios más grandes del mundo, y esperamos asociarnos con nuestros clientes en todo el mundo con nuestra serie completa de capacidades".

Al comentar sobre la integración, Chris Barnard, vicepresidente de Comunicaciones e Infraestructura de Empresas en IDC, dijo: "Las organizaciones en todo el mundo buscan cada vez más empresas de tecnología que puedan adaptarse y respaldarlas con un sinnúmero de desafíos que cambian a toda velocidad; las sociedades y los sectores de agricultura y manufactura necesitan soluciones totalmente integradas que los ayuden a aprovechar el poder del IdC, la analítica periférica y las plataformas colaborativas. Con la unificación en una sola empresa, NTT reconoce este hecho y les da una visión única en toda la organización para tener mejores perspectivas que los ayudarán a transformarse y a beneficiarse del cambio".

Puede encontrar más información en nuestro nuevo sitio web: www.hello.global.ntt

Acerca de NTT Ltd.

NTT Ltd. es una empresa mundial líder de servicios de tecnología. Nos asociamos con organizaciones en todo el mundo para moldear y lograr resultados mediante soluciones de tecnología inteligente. Para nosotros, inteligente significa orientada a los datos, conectada, digital y segura. Como un proveedor internacional de ICT, empleamos a más de 40.000 personas en un lugar de trabajo diverso y dinámico que abarca 57 países, negocia en 73 países y presta servicios en más de 200 países. Juntos hacemos posible el futuro conectado.

Visítenos en nuestro nuevo sitio web www.hello.global.ntt

FUENTE NTT Ltd

Related Links

http://www.hello.global.ntt/



SOURCE NTT Ltd