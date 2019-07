NTT reúne empresas líderes especializadas para lançar um novo provedor global de serviços de tecnologia

LONDRES, 1 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation) lançou hoje a NTT Ltd., provedora global de serviços de tecnologia, que reúne os recursos de 28 empresas, inclusive da NTT Communications, Dimension Data, e NTT Security em uma única empresa de US$ 11 bilhões.

Com sede em Londres e empregando cerca de 40.000 pessoas em escritórios em mais de 70 países, a nova empresa NTT fornece recursos inigualáveis e em escala global com foco em fazer coisas extraordinárias para pessoas, empresas e para a sociedade.

O presidente e CEO da NTT Corporation, Jun Sawada, disse: "Tenho a honra de anunciar que hoje lançamos a NTT Ltd. Ao combinar os novos recursos da NTT Ltd. com a NTT DATA, criamos um provedor global de soluções comerciais e tecnologia com US$ 20 bilhões em receita fora do Japão. Daqui para frente, vamos acelerar nossa atuação juntas como uma única NTT para contribuir com um mundo melhor e mais inteligente por meio da transformação digital.

"Estamos também entusiasmados em confirmar que nossa sede global para a NTT Ltd. ficará em Londres e que nosso compromisso com o Reino Unido continua extremamente forte. Avaliamos vários lugares como possíveis sedes para a NTT Ltd. e tomamos a decisão de escolher Londres. Ela oferece muitas vantagens, inclusive uma economia estável, grande oferta de mão de obra qualificada, diversidade em termos de população e cultura, infraestrutura sólida, escolas e moradia para que talentos de todo o mundo se mudem para a cidade. Em suma, é uma cidade excelente para se viver e trabalhar, e estamos entusiasmados por tê-la escolhido como sede para a nossa nova empresa."

Ao reunir essas empresas, estamos oferecendo:

Acesso para os clientes a uma gama mais completa de habilidades, e mais aprofundadas em múltiplos recursos e tecnologias

Serviços gerenciados e tecnologia global que são líderes mundiais em escala e profundidade

Maior capacidade de fornecer soluções mais aprofundadas do setor para os nossos clientes

Plataformas de serviços gerenciados de classe mundial que fornecem customizações locais para atender às necessidades dos clientes em cada mercado

Maior investimento em inovação e P&D.

A nova companhia já trabalha em parceria com mais de 10.000 clientes em todo o mundo, inclusive empresas que são líderes mundiais em serviços financeiros, dos setores farmacêutico, de telecomunicações, energia e serviços de utilidade pública, manufatura, e dos segmentos automotivos e de tecnologia. Algumas organizações que já se beneficiam das soluções tecnológicas inteligentes da NTT para cumprir a promessa de um futuro conectado são Tour de France, ALMA, Cidade de Las Vegas, Connected Conservation, ISPPC, Alcatel e NXP.

Tsunehisa Okuno, presidente da NTT Ltd. e vice-presidente executivo da NTT Corporation, comentou: "Hoje, a NTT dá continuidade à sua história de 120 anos marcada por ouvir constantemente nossos clientes e lhes brindar com mais inovação. Junto com a criação da NTT Ltd., provedor extremamente sólido de serviços gerenciados e de tecnologia, reforçamos também nosso compromisso em investir mais em P&D e novas startups de tecnologia através de nosso fundo de capital de risco e criando nossa própria equipe comercial de inovação disruptiva. Vemos que existe uma oportunidade de ajudar nossos clientes e as comunidades de maneira mais eficaz quando reunimos todos esses recursos."

Jason Goodall, CEO da NTT Ltd., comentou: "Sinto-me extremamente orgulhoso em liderar a NTT Ltd. para entrarmos numa nova e interessante era. Hoje, criamos um provedor global de serviços de tecnologia que oferece uma gama completa de produtos líderes no setor, assim como soluções e serviços gerenciados que atendem às necessidades comerciais dos nossos clientes. Sabemos que a tecnologia não fica parada. E nós também não ficamos. Vamos continuar avançando com a nossa empresa para garantir que fornecemos soluções que sejam relevantes para hoje e para amanhã. Estamos muito animados em ser parte de um dos maiores provedores de soluções comerciais e de tecnologia do mundo e estamos entusiasmados em trabalhar com os nossos clientes de todo o mundo com a nossa gama completa de recursos."

Ao comentar a integração, Chris Barnard, vice-presidente de comunicações e infraestrutura empresarial da IDC, disse: "Empresas de todo o mundo estão cada vez mais à procura de empresas de tecnologia que possam adaptá-las e apoiá-las diante de vários desafios. As sociedades, a agricultura e a manufatura precisam de soluções totalmente integradas que as ajudem a aproveitar o poder da internet das coisas, análise de perímetro e plataformas de colaboração. Ao reunir tudo em uma só empresa, a NTT está reconhecendo isso e dando-lhes uma visão única de sua empresa para que tenham melhores insights que as ajudarão a se transformar e se beneficiar da mudança."

Para obter mais informações, visite nosso novo website – www.hello.global.ntt

Sobre a NTT Ltd.

A NTT Ltd. é uma empresa que é líder mundial em serviços de tecnologia. Temos parcerias com empresas de todo o mundo para reformulação e obtenção de resultados através de soluções tecnológicas inteligentes. Para nós, inteligente significa orientado a dados, conectado, digital e seguro. Como provedora global de TICs, empregamos mais de 40.000 pessoas em um ambiente de trabalho diversificado e dinâmico que abrange 57 países, conduzindo negócios em 73 países e prestando serviços em mais de 200 países. Juntos tornamos possível um futuro conectado.

Visite-nos no nosso novo website: www.hello.global.ntt

