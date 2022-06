Nuance y SCIENTIA Puerto Rico amplían el acceso de Dragon Medical One para mejorar los resultados y las experiencias de los pacientes

La colaboración aporta los beneficios de la IA conversacional multilingüe a los médicos y

enfermeros de la isla, gracias a lo cual se reduce el tiempo de documentación en un 50 %, mejora la calidad de la interacción con los pacientes y

disminuye el agotamiento de los proveedores de atención médica

BURLINGTON, Massachusetts, y MAYAGÜEZ, Puerto Rico, 30 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nuance Communications anunció hoy una alianza con SCIENTIA Puerto Rico, Inc. (SCIENTIA PR) para ampliar el acceso a la solución de reconocimiento de voz Dragon® Medical One de Nuance para los médicos y enfermeros de la isla a fin de mejorar la calidad de la documentación clínica y los resultados de los pacientes, a la vez que se reducen las cargas de trabajo administrativas que contribuyen al agotamiento del personal médico. La colaboración aporta las capacidades multilingües de Dragon Medical One a los médicos de habla inglesa e hispana que utilizan el sistema de registro médico electrónico MEDITECH (EHR).

Como resultado de la Alianza entre Nuance y SCIENTIA PR, los equipos de atención médica de Puerto Rico tendrán un acceso mayor y asequible a la avanzada tecnología de reconocimiento de voz impulsada por IA de Dragon Medical One, que es utilizada por más de 550,000 médicos de todo el mundo para navegar por el EHR e introducir registros clínicos hasta cinco veces más rápido que al usar un teclado y un mouse. Los sistemas de salud que utilizan Dragon Medical One informan que la solución brinda más tiempo a los médicos, lo que les permite dedicar dos horas adicionales a los pacientes por turno a la vez que reducen el tiempo de documentación en un 50 %.

Hasta el 54 % de los médicos y enfermeros de los Estados Unidos manifiesta sentirse agotado y que ello afecta todos los aspectos de sus vidas, así como la atención al paciente, y citan la documentación clínica y las cargas administrativas como un factor importante. Los médicos pasan hasta 2 horas ingresando registros clínicos por cada hora de atención directa al paciente, mientras que el personal de enfermería pasa hasta el 41 % de su tiempo en el EHR. El problema se ha exacerbado en Puerto Rico, donde los médicos se han enfrentado a mayores necesidades de atención médica por parte de los pacientes tras una serie de desastres naturales además de la pandemia de la COVID-19.

"Nuance y SCIENTIA PR ofrecen una solución para aumentar la calidad y eficiencia de la documentación, reducir el agotamiento e incrementar la satisfacción laboral para que los médicos puedan ejercer en sus mejores condiciones y brindar la atención a la que han dedicado sus vidas", señaló Carlos Rodríguez, presidente y director ejecutivo de SCIENTIA PR. "Ofrecemos Dragon Medical One para sistemas de salud que utilizan el EHR MEDITECH, pero nos mantenemos escépticos en cuanto al EHR para los hospitales que utilizan otros sistemas y que desean explorar sus beneficios comprobados. La alianza con Nuance fue una decisión directa para ayudar a los médicos y al personal de enfermería de Puerto Rico a lidiar con los desafíos cada vez mayores derivados de los múltiples desastres naturales, además de las tensiones continuas de la pandemia".

SCIENTIA PR proporcionará asistencia para la implementación y formación in situ o a distancia para Nuance Dragon Medical One. La compañía también ayudará a poner en marcha pruebas de concepto en cualquier centro médico que exprese interés. Al ampliar y simplificar el acceso de Dragon Medical One a los hospitales de Puerto Rico, Nuance y SCIENTIA PR sentaron las bases para llevar a cabo futuras implementaciones de soluciones de Nuance para otros sistemas de EHR utilizados en Puerto Rico.

"La tecnología de IA conversacional de Nuance les permite a los médicos involucrarse plenamente con los pacientes durante cada visita con empatía, experiencia y atención personalizada", señaló Mary Varghese Presti, vicepresidenta sénior y gerente general de Dragon Medical One, Nuance Communications. "En conjunto con SCIENTIA PR, ofrecemos una solución que ayuda al personal médico en Puerto Rico a mejorar las experiencias de los pacientes, a la vez que se mejora el sistema de documentación clínica que impulsa los resultados de la atención y la propia calidad de vida y satisfacción laboral del personal clínico".

Para obtener más información sobre Nuance Dragon Medical One, visite https://www.nuance.com/healthcare/provider-solutions/speech-recognition/dragon-medical-one.html. Los hospitales y las organizaciones sanitarias puertorriqueñas pueden obtener más información de SCIENTIA PR en http://wearescientia.com/public/.

Acerca de SCIENTIA PR

Con años de experiencia clínica, SCIENTIA PR, Inc. proporciona servicios expertos a los hospitales para la adopción, implementación y optimización de sistemas electrónicos de historiales médicos y soluciones clínicas relacionadas.

Acerca de Nuance Communications

Nuance Communications es una empresa pionera en tecnología con liderazgo de mercado en IA conversacional e inteligencia ambiental. Nuance, un socio de servicio completo en el que confía el 77 % de los hospitales de los Estados Unidos y el 85 % de las compañías de la lista Fortune 100 a nivel mundial, crea soluciones intuitivas que fortalecen la capacidad de las personas para ayudar a los demás. Nuance es una empresa de Microsoft.

Referencia de marca comercial: Nuance y el logotipo de Nuance son marcas registradas o marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas registradas mencionadas en este comunicado son propiedad de sus respectivos dueños.

Contacto para los medios:

Nuance Communications:

Dayna McCoubrey

Tel.: 781.565.4728

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1156940/Nuance_Communications_Logo.jpg

FUENTE Nuance Communications, Inc.

SOURCE Nuance Communications, Inc.