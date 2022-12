Nuestros labios no están sellados: Debt.com explora la relación entre el aumento del gasto en cosméticos, la economía en problemas y las fiestas

El derroche puede aumentar en esta temporada de fiestas: una encuesta descubre que el 40 % de los compradores de artículos de belleza usarán crédito o BNPL para pagar los obsequios.

FORT LAUDERDALE, Florida, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El mayor proveedor nacional de soluciones para deudas descubre un alza en la compra de productos de belleza que se corresponde con tasas de inflación subyacente récord y un aumento en la cantidad de consumidores que compran cosméticos a crédito.

El análisis de Debt.com se basa en un concepto descubierto hace dos décadas. Leonard Lauder acuñó el "Índice lipstick" en 2001 como un indicador de recesión. Como presidente de Estée Lauder Cosmetics, observó que un aumento en las ventas de lápiz de labios y otros cosméticos a menudo significaba lo contrario de lo que muchas personas pensaban. En vez de significar ingresos disponibles, fue un signo de presupuestos ajustados, porque cuando los consumidores pueden pagar menos, compran pequeños artículos de lujo en lugar de los más grandes.

El equipo de investigación comparó la tasa de inflación con el volumen de búsqueda de Google para los términos "lápiz labial", "brillo labial" y "base", gracias a lo cual descubrió un aumento significativo en los consumidores que buscan esos productos. La organización para el alivio de deudas luego encargó realizar una encuesta a 1,000 compradores de artículos de belleza y descubrió que el 38 % utiliza crédito para comprar cosméticos, mientras que el 37 % está comprando más a pesar de la inflación que, según las predicciones de los economistas, seguirá alta.

"Las deudas con tarjetas de crédito está en aumento, y los estadounidenses están cargando con una deuda de $887,000 millones. Ahora no es el momento de contraer deudas navideñas", comentó Vicki Gunvalson, portavoz de Debt.com y antigua estrella del programa The Real Housewifes of Orange County.

"El 40 % planea financiar productos de maquillaje y belleza para regalos navideños utilizando el sistema comprar ahora, pagar después o tarjetas de crédito, con lo que crearán deudas que los seguirán hacia el año nuevo. Las presiones sociales y los influencers de las redes sociales incitan a las personas a comprar artículos que están fuera de su presupuesto, lo cual provoca que muchos recurran al crédito para pagar los productos más recientes", continúa Gunvalson.

"Nos gustaría pensar que estamos realizando elecciones asequibles al despilfarrar en artículos pequeños durante los tiempos difíciles", señaló Gunvalson acerca de los resultados de la encuesta. Entre los otros resultados de la encuesta se incluyen los siguientes:

El 62 % dice que los productos de lápiz labial son un lujo asequible

El 73 % planea obsequiar cosméticos a amigos y familiares en esta temporada festiva

La mitad de los encuestados no tenía planes de reducir los gastos navideños

Casi 2 de cada 5 personas planean gastar más de $300 en productos de belleza

"Priorizar el bienestar financiero y la gestión cuidadosa del dinero es especialmente importante en este momento, ya que Estados Unidos podría estar dirigiéndose hacia tiempos difíciles desde el punto de vista financiero", afirmó Gunvalson.

