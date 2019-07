Nueva acción en vivo a través de publicidad del servicio público: Dora y la Ciudad Perdida de Oro de PSA inspirar a las familias a pasar tiempo en la naturaleza

"Los nuevos anuncios de servicio público capturan la emocionante sensación de aventura que podemos encontrar cuando pasamos tiempo en la naturaleza", dijo Lisa Sherman, Presidenta y CEO de Ad Council. "No hay mejor momento que el verano para explorar un bosque o parque cercanos, y estamos encantados de asociarnos con Paramount para difundir los muchos beneficios que resultan de pasar más tiempo en los espacios abiertos".

Con el tiempo, la población en general se ha alejado de los entornos rurales a las áreas metropolitanas. Ahora, más del 80% de los estadounidenses viven en ciudades. Afortunadamente, las familias a menudo no tienen que salir de la ciudad para llevar a sus hijos a una aventura en el bosque. A través de la exploración de bosques y parques cercanos, los niños y sus familias pueden sentirse conectados con la naturaleza, además de poder crear en última instancia un legado de custodia (por entorno el natural) e interés por pasar tiempo al aire libre, que durará durante toda su vida.

"El Servicio Forestal no solo maneja millones de acres de Tierras Forestales Nacionales para el público estadounidense, sino que también se enorgullece de asociarse con los municipios en proyectos de bosques urbanos para alentar a que las personas salgan a pasar tiempo al aire libre", dijo la Jefa Vicki Christiansen. "Los estudios han demostrado que cuando los niños experimentan un entorno similar a un bosque en un entorno urbano, están mucho más interesados en visitar los bosques y los pastizales nacionales".

Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la selva con sus padres, nada de esas experiencias podría preparar a Dora (Isabela Moner) para experimentar la aventura más peligrosa que haya vivido: la preparatoria o High School. Como la exploradora de toda la vida que es, Dora rápidamente se encuentra liderando a Boots (su mejor amiga que es un mono), Diego (Jeff Wahlberg), a un misterioso habitante de la jungla (Eugenio Derbez), y a un grupo de adolescentes de trapo, en una aventura de acción en vivo para salvar a sus padres (Eva Longoria, Michael Peña); es así que resuelven el misterio imposible detrás de una ciudad perdida de oro.

"Dora y la Ciudad Perdida de Oro nos lleva directamente a la naturaleza y te transforma de un asiento a un espacio al aire libre", dijo Michelle Hagen, Vicepresidenta ejecutiva de las Asociaciones Mundiales de Paramount Pictures. "Como parte de la iniciativa Discover the Forest de Ad Council, ¡Dora ayudará a despertar la imaginación, alimentar la curiosidad e inspirará a todos a salir y explorar!".

Las participaciones previas de Ad Council en coordinación con Paramount, incluyen una asociación durante el 2019 con Wonder Park a favor de la campaña She Can STEM. Las alianzas adicionales incluyen personajes y grabaciones de Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, en un campaña que se realizó a favor de la Prevención de la Intimidación del Ad Council y Selma, esfuerzo de colaboación que estuvo enfocado en la campaña Better Futures de UNCF.

Los anuncios de servicio público se ejecutarán gracias a tiempo y espacio que han sido donados, de acuerdo con el modelo del Ad Council. Están disponibles en inglés y español, en formato de TV, digital y publicidad exterior, en todo el país.

Para encontrar un bosque o parque cerca de usted, visite DiscoverTheForest.org y DescubreElBosque.org .

Acerca del Servicio Forestal del USDA

El Servicio Forestal de los Estados Unidos ( www.fs.fed.us ) tiene a su cargo el manejo de 193 millones de acres de bosques y pastizales nacionales para el público estadounidense. Su misión es mantener la salud, la diversidad y la productividad de los bosques y pastizales de la nación, para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. El Servicio Forestal de los Estados Unidos es la agencia responsable de supervisar el uso de Smokey Bear en cooperación con la Asociación Nacional de Guardabosques Estatales y el Consejo Publicitario (The Advertising Council).

Acerca de Paramount Pictures Corporation

Paramount Pictures Corporation (PPC), es una productora y distribuidora global de cinematografía para el entretenimiento, es una unidad de Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), una compañía líder en materia de contenidos con marcas de entretenimiento cinematográfico, de televisión y digital, reconocidas y respetadas. Paramount controla la colección de algunas de las marcas más poderosas en entretenimiento cinematográfico, incluyendo Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Television y Paramount Players. Las operaciones PPC también incluyen a Paramount Home Media Distribution, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. y Paramount Studio Group.

Acerca del Consejo Publicitario (Ad Council)

El Ad Council reúne a las mentes más creativas en materia de publicidad y medios de comunicación para atender las causas más meritorias. Sus campañas altruistas, innovadoras y sociales permiten elevar la conciencia. Ellos inspiran a tomar acción. Ellos salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org , siga a las comunidades de Ad Council en Facebook y Twitter , y vea las contribuciones creativas en YouTube .

FUENTE Ad Council

