Nueva campaña destaca las carreras que ofrece la Reserva del U.S. Army

"It's Your Time", moderniza los esfuerzos publicitarios de la Reserva del Army creando una campaña innovadora dirigida a los Soldados prospectos.

WASHINGTON, 20 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El U.S. Army anunció una nueva campaña publicitaria centrada exclusivamente en las oportunidades que ofrece a los jóvenes para que impulsen sus metas profesionales y personales en la Reserva del U.S. Army. "It's Your Time" ("Es tu momento"), busca informar a los jóvenes de todas origenes en el país que tengan la motivación y la vocación profesional sobre la opción de prestar servicio a medio tiempo. Esto presenta cómo es el estilo de vida civil y militar de los Soldados de la Reserva del Army. El lanzamiento de la campaña coincide con el 115º aniversario de la Reserva del Army y complementa la determinación del Army de enfatizar las posibilidades que tiene disponibles para prestar servicio.

Los videos que lideran la campaña, alternan entre las experiencias en el Army y las del mundo civil mostrando visualmente cómo esta combinación permite a los Soldados desarrollar todo su potencial y tener un impacto. El enfoque creativo de la campaña incluye un nuevo logotipo de la Reserva del Army y coincide con el aspecto de la nueva imagen de marca del Army, presentada el mes pasado. Las piezas publicitarias tituladas “Solver” — el que resuelve—, muestran las oportunidades que hay para mentes creativas que buscan soluciones, específicamente en las áreas de ingeniería y diseño. Las piezas publicitarias tituladas “Fixer” — el que arregla —, buscan atraer a los jóvenes orientados hacia las soluciones y que quieren avanzar en una carrera en las áreas mecánica y técnica. Las piezas publicitarias tituladas “Connector” — el que conecta —, muestran las habilidades en las carreras de logística y planificación para los jóvenes que ponen atención a los detalles y que son excelentes planificadores. Las piezas publicitarias tituladas “Helper” —el que ayuda—, muestran las oportunidades que hay para sobresalir en las áreas médica y de servicios para atraer a quienes quieren tener un impacto ayudando a los demás.

"Las investigaciones nos demuestran que los jóvenes conocen poco sobre la Reserva del Army como una opción de servicio y los que la conocen, quizá no saben la importancia que tiene para la fuerza", dijo el Maj. Gen. Alex Fink, director del Army Enterprise Marketing. "It's Your Time", se creó para aumentar el conocimiento de las capacidades que ofrece la Reserva del Amy que no sólo contribuyen a la preparación del Army, sino que ayudan a los Soldados a avanzar en sus carreras tanto en el Army como en el mundo civil".

La Reserva del Army se distingue de las otras maneras de prestar servicio —el Servicio Activo y la Guardia Nacional del Army— porque le permite a los Soldados avanzar en su carrera civil o seguir estudiando mientras sirven al país a medio tiempo. La nueva campaña muestra las posibilidades de la vida real que tienen los Soldados de la Reserva del Army para perfeccionar sus habilidades contando con los beneficios adicionales del entrenamiento, la educación y la flexibilidad.

La campaña tiene como centro cuatro videos publicitarios que muestran las experiencias que viven los Soldados en la Reserva del Army y en el mundo civil, mostrando visualmente cómo la combinación de experiencias les permite desarrollar todo su potencial. Cada video está clasificado por sus fortalezas—el que ayuda, el que soluciona, el que arregla, el que conecta — que coincide con las oportunidades que ofrece la Reserva del Army a los jóvenes de hoy. Cada tema está representado por un camino profesional específico para mostrar los recursos de la Reserva del Army, el entrenamiento que ofrece en habilidades prácticas y la flexibilidad que otorga en la vida laboral y personal.

"Con esta campaña, nuestra intención es mostrar los rostros y las voces del componente más demográficamente diverso del Army", dijo la Gen. Jody Daniels, Jefa de la Reserva del U.S. Army y Comandante General. "Sin importar tu origen, tus intereses o tus habilidades, la Reserva del Army puede ayudarte a lograr todo tu potencial y a ser parte de algo más grande que tú".

"It's Your Time", llegará al público de todo el país por Reddit, YouTube, Spotify, Pandora y Google, así como a través de los canales de medios sociales de GoArmy y GoArmy.com. Esta combinación estratégica de canales, formatos y métodos de distribución continuará con los esfuerzos del Army de captar la atención de la Generación Z.

Para más información sobre la nueva campaña de la Reserva Del Army, visita GoArmy.com/Reserve.

Acerca de la Army Enterprise Marketing Office (AEMO): AEMO es la organización nacional de marketing, investigación, análisis de marketing y análisis de inscripción del U.S. Army. AEMO desarrolla formas innovadoras y efectivas para conectarse con el público estadounidense y así hacer que el Army sea más accesible y mejor conocido; aumentar el conocimiento tanto de los beneficios como del valor del servicio del Army, y motivar a los candidatos más calificados a elegir al Army como su primera opción de servicio.

