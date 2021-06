Nueva campaña dirigida a mujeres vulnerables al aborto en mercados críticos de EE. UU.

COLORADO SPRINGS, Colorado, 8 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Save the Storks anunció hoy que está lanzando una nueva campaña de concientización en los mercados de "misión críticos" en California y Florida, que tienen algunas de las cifras de aborto más altas del país. Según el grupo de investigación Abort 73, el 22 y el 24 por ciento de todos los embarazos se abortan en California y Florida, respectivamente.

La primera fase de la iniciativa consistirá de radio, televisión y marketing digital con mensajes dirigidos a crear conciencia sobre el movimiento pro-life, comunicando el valor de los centros locales de embarazo y articulando formas en que las personas pueden ayudar a conectar a las mujeres vulnerables al aborto con opciones que promueven la vida en sus comunidades.

"A menudo, el tema del aborto puede parecer remoto o incluso agotador para muchas personas. No están seguros de cómo participar o marcar la diferencia," dijo Diane Ferraro, directora ejecutiva de Save the Storks. "Nuestra organización quiere ayudar a las personas a involucrarse con su centro de embarazo local para que puedan ayudar a cambiar el problema del aborto a nivel local que tendrá un efecto dominó a nivel nacional y reducirá las cifras de aborto en todo el país."

La segunda fase, que se iniciará en agosto, se enfocará en conectar a las mujeres con los centros locales de recursos para el embarazo (PRC) en estas regiones. El objetivo es garantizar que las mujeres sepan dónde y cómo pueden obtener la atención que necesitan. Las mujeres que enfrentan embarazos no planificados también serán dirigidas a unidades médicas móviles, conocidas como "Stork Buses" en sus comunidades.

Los PRC son un recurso vital para las comunidades, ya que brindan a más de dos millones de personas por año recursos médicos y materiales gratuitos con un ahorro para los contribuyentes de $270 millones.

Para obtener más información sobre Save the Storks y sus campañas de misión crítica, visite: https://savethestorks.com/life/

Para consultas de los medios o entrevistas, comuníquese con: [email protected].

Acerca de Save the Storks

Save the Storks existe para inspirar un cambio cultural dando forma a narrativas pro-vida y empoderando a los socios estratégicos para que sirvan y valoren cada vida. La organización se asocia con centros de recursos para el embarazo en los Estados Unidos para empoderar a las mujeres con opciones durante el embarazo a través de unidades médicas móviles de última generación conocidas como "The Stork Bus." Para obtener más información sobre Save the Storks, visite savethestorks.com.

