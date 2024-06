Nueva campaña exhorta a los padres a guardar de manera segura sus armas de fuego

Brady, Casanova//McCann y The Ad Council se asocian para la primera campaña nacional de educación pública en español sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego, dirigida a los propietarios hispanos de armas, que se encuentran entre los grupos demográficos de más rápido crecimiento que compran armas de fuego

NUEVA YORK, 26 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Este Mes de Concientización sobre la Violencia Armada, Brady: United Against Gun Violence, Casanova//McCann y The Ad Council han lanzado "Da el siguiente paso", la primera campaña nacional de educación pública sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego que llega a los propietarios hispanos de armas. El esfuerzo, que es la última campaña del galardonado programa End Family Fire , responde al hecho de que el número de adultos hispanos que poseen armas de fuego se ha duplicado desde 2017.

Al ampliar el enfoque de la audiencia y agregar materiales educativos en español, este trabajo puede llegar a una de las poblaciones de propietarios de armas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, especialmente porque las personas hispanas representan el 19 por ciento de los 7.5 millones de nuevos propietarios de armas entre 2019-2021. Los últimos datos disponibles muestran que más de una cuarta parte de los hispanos poseen un arma de fuego, o aproximadamente 14 millones de adultos hispanos. Y con un aumento tan dramático en la propiedad, viene una mayor necesidad de educación pública sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego. Como parte de la nueva campaña, se lanzó un nuevo sitio web en español, DaElSiguientePaso.org , con videos y recursos en español.

Desarrollada gratuitamente por Casanova//McCann, una agencia de marketing integrada especializada en llegar al público hispano, esta nueva campaña se centra en llegar a los padres de habla hispana e inglesa que poseen armas de fuego. El trabajo se basa y amplía aún más los esfuerzos existentes de End Family Fire, que alienta a los propietarios de armas a dar el siguiente paso, almacenando todas sus armas de fuego de manera más segura.

VEA EL ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO EN ESPAÑOL E INGLES:

Actualmente, en los Estados Unidos, aproximadamente 4.6 millones de niños viven en un hogar con acceso a armas de fuego cargadas y desbloqueadas. Según un estudio del Journal of the American Medical Association, a pesar de que el 70 por ciento de los padres creen que su hijo no puede acceder a armas de fuego dentro del hogar, más del 30 por ciento de los niños de esos hogares afirmaron tener la capacidad de acceder a un arma de fuego en menos de cinco minutos.

El fuego doméstico o 'family fire', se refiere a un tiroteo causado por alguien que tiene acceso a un arma desde el hogar cuando no debería tenerla; esto incluye a los niños, así como a aquellos que muestran un comportamiento que indica que podrían hacerse daño a sí mismos o a otros al acceder a un arma de fuego. El acceso a armas de fuego no seguras en el hogar puede conducir a una amplia gama de violencia armada, incluidos tiroteos no intencionales, tiroteos intencionales y suicidios con armas de fuego, que se pueden prevenir mediante el almacenamiento seguro de armas.

"Estamos muy orgullosos de dar vida a esta campaña con Brady y The Ad Council para ayudar a nuestra comunidad. Si bien los datos muestran la necesidad, nos sorprendió la falta de información disponible para los propietarios hispanos de armas", dijo Ingrid Smart, presidenta/directora ejecutiva de Casanova//McCann. "Como padres, fue muy significativo tener esta oportunidad y estamos agradecidos con el equipo de End Family Fire por confiar y apoyarnos. Esperamos que este trabajo llegue a los propietarios de armas y genere un cambio duradero".

"Cuando las personas toman la decisión de comprar un arma de fuego para el hogar, a menudo lo hacen teniendo en cuenta la protección, pero protección no es inmediatamente igual a seguridad", afirmó Kris Brown , presidente de Brady: United Against Gun Violence. "El almacenamiento seguro es esencial para evitar que un medio para proteger su hogar cause una tragedia irreversible. Con el número de propietarios hispanos de armas duplicándose en los últimos años, una campaña nacional en español es vital para eliminar las barreras que enfrentan los hispanohablantes para acceder a la educación sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego. Estamos agradecidos por esta asociación fundamental con Casanova y The Ad Council que garantizará que cerca de 14 millones de propietarios hispanos de armas tengan los recursos que necesitan para dar el siguiente paso y poner fin al fuego doméstico".

"Como padre, usted quiere que su hogar sea el lugar más seguro para sus hijos", mencionó Michelle Hillman, directora de desarrollo de campañas de The Ad Council. "Estamos agradecidos a nuestros increíbles socios en Brady y Casanova//McCann por su colaboración y compromiso para llegar al público hispano con un tema tan crítico. Esperamos que a través de este trabajo que salva vidas, los propietarios de armas en todo Estados Unidos se sientan inspirados a dar el siguiente paso para proteger sus hogares y comunidades, almacenando sus armas de manera segura".

Los nuevos anuncios de servicio público presentan a dos padres hispanos que son verdaderos propietarios de armas, no actores, que comparten cómo almacenan actualmente sus armas de fuego personales. A los padres se les presentan cartas conmovedoras escritas por padres cuyos hijos murieron en tragedias relacionadas con armas de fuego, enfatizando la importancia del almacenamiento seguro de armas e instando a los dos padres a reconsiderar sus hábitos de almacenamiento en tiempo real. El anuncio termina alentando a los espectadores a visitar EndFamilyFire.org y DaElSiguientePaso.org para obtener información sobre el almacenamiento seguro de armas y los recursos para ayudar a prevenir lesiones y muertes por disparos.

Desde 2018, End Family Fire ha estado trabajando para cambiar la forma en que los propietarios de armas piensan y almacenan sus armas de fuego. La violencia armada es un problema que afecta a todos y al incluir a los propietarios de armas en la investigación, el desarrollo y la producción, el programa incorpora intencionalmente estas voces como parte de la solución para reducir las muertes prevenibles por armas de fuego.

Hasta la fecha, End Family Fire ha recaudado donaciones por más de $ 120 millones en anuncios en medios y más de 5.2 mil millones de impresiones y ha tenido un éxito comprobado en el cambio de actitudes y comportamientos en torno al uso de armas y el almacenamiento seguro: según un estudio de The Ad Council, el 42 por ciento de los encuestados con un niño en el hogar que están al tanto de la campaña End Family Fire, han reportado haber buscado información sobre el almacenamiento seguro de armas en los últimos 12 meses, en comparación con el 10 por ciento de los que no lo saben. (Fuente: Encuesta en línea de The Ad Council de 1,815 adultos estadounidenses que residen en hogares con armas, realizada por Ipsos del 1 de enero al 31 de marzo de 2024).

Esta nueva campaña creativa se transmitirá en televisión, redes sociales, digital, video en línea, radio y medios impresos en todo el país, mediante donaciones hechas por medios en español e inglés. TelevisaUnivision proporciona apoyo adicional para garantizar que los nuevos anuncios de servicios públicos (PSA, por sus siglas en inglés) lleguen a la audiencia prevista, mediante la donación de inventario televisivo, social y digital. Otros recursos de audio disponibles en un futuro serán producidos por Studio Resonate de SiriusXM Media y contarán con el respaldo del inventario donado. Para obtener más información sobre End Family Fire y cómo promover la propiedad responsable de armas, visite EndFamilyFire.org o DaElSiguientePaso.org.

Acerca de End Family Fire

End Family Fire , un esfuerzo conjunto de Brady y The Ad Council, fomenta el almacenamiento seguro de armas al ponerle un nombre a las tragedias prevenibles que ocurren cuando se usan mal las armas en el hogar. "Fuego doméstico", un término desarrollado para la campaña, se refiere a un tiroteo causado por alguien que tiene acceso a un arma desde su casa cuando no debería tenerla. Esto incluye a los niños, así como a aquellos que muestran un comportamiento que indica que podrían hacerse daño a sí mismos o a otros. El programa nacional de educación pública crea conciencia sobre el tema del fuego doméstico, les da a los propietarios de armas un papel en la prevención de muertes y lesiones por armas de fuego, y fomenta un diálogo nacional sobre las prácticas de almacenamiento seguro, todo lo cual puede ayudar a prevenir tragedias de fuego doméstico.

End Family Fire (entonces conocida como la campaña ASKing Saves Kids, o ASK) fue calificada como el único esfuerzo nacional efectivo de educación sobre almacenamiento seguro por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (GAO) en un análisis que incluyó programas notables de organizaciones de armas en todo el país.

Acerca de Brady

En Estados Unidos, hay más armas que personas. Y eso se corresponde con una tasa de homicidios con armas de fuego que es 26 veces mayor que la de otros países de altos ingresos. Brady, la organización de prevención de la violencia armada más antigua del país, trabaja para promulgar soluciones razonables para liberar a Estados Unidos de la violencia armada. Abordamos tres áreas críticas: cambiar las leyes, cambiar la industria y cambiar la cultura. Esta estrategia de tres puntos es única en el movimiento y sigue la hoja de ruta detrás de otras campañas de salud pública exitosas, como las relacionadas con el tabaquismo juvenil, el uso del cinturón de seguridad y la conducción en estado de ebriedad. Al cambiar los corazones y las mentes, fomentando una cultura de uso y propiedad responsables de armas, podemos liberar a Estados Unidos de la violencia armada. Únase al movimiento en bradyunited.org .

Acerca de Casanova//McCann

Casanova//McCann es una de las principales agencias de comunicaciones integradas hispanas en los EE. UU. Fundada en 1984, la compañía tiene su sede en Costa Mesa, California y se encarga de la publicidad hispana y los servicios de comunicaciones integradas para clientes como Nestlé, Chevrolet, Pernod Ricard, US Postal Service, U.S. Bank, entre otros. Casanova se convirtió en una agencia certificada de propiedad minoritaria y femenina en 2020 y continúa siendo una filial de McCann.

Acerca de The Ad Council

The Ad Council convoca a narradores creativos para educar, unir y elevar al público abriendo corazones, inspirando acciones y acelerando el cambio en torno a los problemas más apremiantes de Estados Unidos. Desde la fundación de esta organización sin fines de lucro, la organización y sus socios en publicidad, medios, marketing y tecnología han estado detrás de algunas de las campañas de impacto social más emblemáticas del país: Smokey Bear, A Mind Is a Terrible Thing to Waste, Love Has No Labels, Tear the Paper Ceiling y muchas más. Con un enfoque actual en cuanto a salud mental, seguridad en tenencia y manejo de armas, epidemia de opioides, contratación basada en habilidades y otros temas críticos, las campañas nacionales de The Ad Council abarcan contenido publicitario y de medios, trabajos básicos y esfuerzos comunitarios, participación de portavoces, personas influyentes de confianza y programas de empleadores, entre otras estrategias innovadoras para mover la aguja en los temas más importantes del día. Para obtener más información o participar, visite AdCouncil.org , únase a las comunidades del Ad Council en Facebook , Instagram , LinkedIn y X , y vea la creatividad de la campaña en YouTube .

