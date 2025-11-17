De TikTok a los podcasts: los premios FinTalk 2025 celebran a los creadores financieros que cambian cómo Estados Unidos habla sobre el dinero

Los premios anuales de Debt.com reconocen a los mejores creadores que aportan autenticidad, diversidad y accesibilidad al ámbito de las finanzas digitales.

FORT LAUDERDALE, Florida, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Debt.com se enorgullece de anunciar a los ganadores de los Premios FinTalk anuales 2025, con nueva imagen de marca y redefinición recientes, en honor a los creadores de contenido financiero de redes sociales.

De septiembre a octubre, se votaron los mejores creadores de contenido acerca de dinero en redes sociales y los resultados están listos. • Mejor creadora de contenido sobre finanzas de YouTube: Chelsea Fagan, The Financial Diet • Mejor influencer de MoneyTok: Ashley Lee, Her Money Mastery • Mejor creadora de contenido sobre dinero en reels: Nika Booth, @debtfreegonnabe • Mejor serie de audio de podcast: Paula Pant, Afford Anything • Mejor creador de contenido de habla hispana: Rey Martínez, Finanzas con Rey. ¡Felicitaciones a ganadores y ganadoras!

En los últimos meses, el equipo de los Premios FinTalk seleccionó cuidadosamente a destacados creadores de contenido, cuyo trabajo ejemplifica la excelencia en la educación financiera. Estos nominados fueron seleccionados en función de su autenticidad, consistencia e impacto, desde ayudar a sus comunidades a abordar deudas hasta empoderar a otros con herramientas de presupuesto y confianza financiera. Una vez que se anunciaron los nominados, el público emitió miles de votos para apoyar a sus creadores de contenido favoritos en cinco categorías principales.

Estos destacados educadores están transformando la forma en que las personas aprenden, hablan y piensan sobre el dinero:

Nika Booth, Mejor creadora de contenido sobre dinero en reels : @DebtFreeGonnaBe

: @DebtFreeGonnaBe Chelsea Fagan, Mejor creadora de contenido sobre finanzas de YouTube : The Financial Diet

: The Financial Diet Rey Martínez, Mejor creador de contenido de habla hispana : @Finanzasconrey

: @Finanzasconrey Ashley Lee, Mejor influencer de MoneyTok : @HerMoneyMastery

: @HerMoneyMastery Paula Pant, Mejor podcast o serie de audio : Afford Anything

"La educación financiera no habla solo de números, sino de acceso, confianza y facilidad de acceso", afirmó Don Silvestri, presidente de Debt.com. "Los Premios FinTalk distinguen creadores que ganan dinero con conversaciones inclusivas, comprensibles y empoderadoras. Estos ganadores llegan a donde están las personas y cambian vidas con cada publicación, episodio y video".

Las entrevistas con cada ganador muestran una misión compartida: ayudar a las audiencias a construir estabilidad financiera a largo plazo por medio de contenido auténtico y accesible.

La mejor creadora de reels sobre dinero, Nika Booth, documenta el pago de su deuda en reels de Instagram. Nika tiene una habilidad especial para decodificar noticias complejas de condonación de préstamos estudiantiles. En 2018, cuando el cierre del gobierno redujo sus ingresos, Nika lanzó Debt Free Gonnabe. Nika dice que algunas personas pueden salir de la deuda con un presupuesto, pero esa no fue su historia. Debt Free Gonnabe refleja su trayectoria: continua, imperfecta y en constante evolución. "Debt Free Gonnabe me ha llevado a lugares a los que mi trabajo de tiempo completo no puede llevarme y me encanta".

Chelsea Fagan ganó como Mejor creadora de contenido de YouTube. Como directora ejecutiva de The Financial Diet, Chelsea promueve un enfoque sostenible y realista para gestionar el dinero y respaldar las palabras con acciones concretas. "Cuando se piensa en dietas alimentarias, lo único realmente sostenible es algo verdaderamente saludable que se pueda hacer por siempre", expresó. "Lo mismo ocurre con el dinero. Lo único que puede funcionar es algo que se pueda seguir haciendo a largo plazo".

El mejor creador de contenido en habla hispana, Rey Martínez, estudió originalmente ingeniería civil. Rey centró sus habilidades analíticas en abordar su deuda personal de $160,000 primero y luego las de su comunidad. Comenzó a dar clases gratuitas antes de llevar su mensaje a TikTok durante la pandemia. "La mayoría de las personas sabe cómo ganar dinero", comentó, "pero no saben cómo administrarlo".

Ashley Lee, mejor influencer de MoneyTok, tiene más de medio millón de seguidores y ha construido una plataforma centrada en la simplicidad y la calma, en medio del caos del estrés financiero. "La confusión financiera, el agobio y el estrés ya no corren más", expresó.

Paula Pant, ganadora del Mejor podcast o serie de audio, se autodenomina "escritora e instigadora". Paula lanzó su sitio web y su podcast con un concepto básico: "Se puede pagar cualquier cosa, pero no todo". Su consejo es práctico y trata sobre tomar decisiones difíciles. Paula pregunta: "¿Cómo podemos alinear nuestros comportamientos y hábitos cotidianos con el estilo de vida que más valoramos?"

Acerca de: Los Premios FinTalk son una iniciativa anual de Debt.com que reconoce a creadores de contenido digital que están transformando la educación financiera mediante el uso de sus plataformas para educar, mejorar e informar. Desde historias de pago de deudas hasta consejos de inversión inteligente, estos influencers desglosan temas financieros complejos y los hacen accesibles para todos, independientemente de sus antecedentes o ingresos.

Acerca de: Debt.com es una fuente confiable para los consumidores que buscan ayuda con deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, deudas de impuestos, reparación crediticia y mucho más. Al conectar a las personas con profesionales financieros y herramientas educativas verificadas, Debt.com permite a los estadounidenses tomar decisiones financieras inteligentes y recuperar el control de sus finanzas.

