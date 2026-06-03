Nueva encuesta de Consolidated Credit: 1 de cada 5 estadounidenses espera hasta un "último recurso" para abordar la deuda récord de la tarjeta de crédito

Si bien el 70 % de los consumidores confía en el asesoramiento crediticio sin fines de lucro, casi la mitad desconoce la solución más efectiva para la crisis de $ 1.3 billones de la deuda nacional: el Programa de Gestión de la Deuda.

FORT LAUDERDALE, Florida, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Consolidated Credit revela una peligrosa contradicción: los consumidores tienen niveles históricos de deuda, pero creen erróneamente que está bajo control.

Si bien la mayoría de los encuestados dicen que las agencias sin fines de lucro son confiables, menos las buscan activamente primero. Muchos comienzan con la investigación en línea y la consulta de redes personales, lo que sugiere una brecha en la visibilidad en lugar de la credibilidad.

El estudio de 1.005 adultos estadounidenses revela que el 78 % de los encuestados tienen deudas de tarjetas de crédito, pero muchos dudan en buscar ayuda profesional hasta llegar a un punto de ruptura. Esto destaca una tendencia de "manejabilidad percibida". El treinta por ciento de los encuestados reportan saldos de $ 10,000 o más, sin embargo, la mayoría describe su deuda como bajo control.

"Está ocurriendo un peligroso juego de sillas musicales financieras. Las personas sienten que su deuda está bajo control porque están haciendo pagos mensuales mínimos, pero como ilustra nuestra calculadora de pagos mínimos, las altas tasas de interés están consumiendo silenciosamente sus ingresos. Esperar hasta que esté en una crisis financiera para obtener ayuda es como esperar hasta que su motor explote para cambiar el aceite. Cuanto antes aborde el problema, más fácil y barato será solucionarlo ", afirma April Lewis-Parks, directora de Educación Financiera de Consolidated Credit.

Con tasas de interés elevadas, un enfoque de "esperar y ver" cuesta a los consumidores miles en intereses compuestos.

El 20 % de los encuestados admite que retrasaría la búsqueda de ayuda profesional hasta que sea un último recurso

Entre aquellos con $ 10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, el 15 % dice que esperaría hasta el último minuto para buscar ayuda, mientras que el 2 % dice que nunca buscaría ayuda

La brecha de conciencia y confianza choca

La mayoría de los encuestados consideran que las agencias sin fines de lucro son confiables, pero siguen dependiendo de las búsquedas en la web o las redes personales para obtener asesoramiento. Muchos consumidores confunden los DMP con la liquidación de deudas o asumen que la inscripción causa daños crediticios, lo que distorsiona el papel fundamental de la asesoría crediticia sin fines de lucro. Si bien la familiaridad con las opciones de alivio de la deuda, como los préstamos de consolidación y la quiebra, es alta, los DMP siguen siendo incomprendidos.

El 42 % de los encuestados ha dado el paso de hablar con un asesor de crédito

El 39 % se ha inscrito en un DMP, lo que demuestra que cuando se brinda asesoramiento, la mayoría de las personas descubre un camino para salir de la deuda de altas tasas de interés

El 42 % de los encuestados con más de $ 10,000 en deudas dicen que buscarían un préstamo de consolidación, mientras que solo el 23 % recurriría a un Programa de Gestión de Deudas

Para cerrar esta brecha, es vital comprender la mecánica estructural de cómo un DMP realmente protege y ayuda al consumidor:

Función principal: los asesores de crédito certificados trabajan directamente con los acreedores en nombre del consumidor para consolidar múltiples cuentas de tarjetas de crédito en un pago mensual único y estructurado administrado por la organización sin fines de lucro.

los asesores de crédito certificados trabajan directamente con los acreedores en nombre del consumidor para consolidar múltiples cuentas de tarjetas de crédito en un pago mensual único y estructurado administrado por la organización sin fines de lucro. Ventaja de interés y línea de tiempo: la promoción directa reduce las altas tasas de interés (a menudo 20 % o más) de 0 % a 11 % para aquellos que califican. Al reducir los intereses, el programa comprime el plazo de amortización de tres a cinco años, en comparación con los más de 20 años que se necesitan para pagar saldos idénticos haciendo solo pagos mínimos estándar.

"Necesitamos cambiar la forma en que los consumidores definen las dificultades financieras. La verdadera gestión de la deuda no se trata solo de evitar el incumplimiento hoy; se trata de proteger su movilidad financiera para el mañana. Si su relación deuda-ingreso supera el 30 %, o si se encuentra confiando en el crédito para cubrir los gastos básicos de subsistencia, su base financiera ya está comprometida ", aconseja Lewis-Parks.

Para cerrar esta brecha educativa y ayudar a los consumidores a abordar las señales de advertencia antes de llegar a un punto de ruptura financiera, Consolidated Credit ha lanzado un recurso educativo gratuito titulado "2026 Money Confidence Roadmap", que rastrea los hitos financieros estacionales.

Acerca de: Consolidated Credit es una organización nacional de defensa financiera sin fines de lucro que ha ayudado a más de 10 millones de personas a superar el endeudamiento y los desafíos financieros en los últimos 33 años. A través de una educación financiera integral, asesoramiento crediticio personalizado y programas estructurados de gestión de deudas, Consolidated Credit empodera a las familias de todo Estados Unidos para poner fin a las crisis financieras y crear estabilidad a largo plazo. Obtenga más información en ConsolidatedCredit.org.

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FUENTE Consolidated Credit