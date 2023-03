Nueva Encuesta Nacional: Padres Encuestados con Ingresos Medios se Encuentran Entre los que Enfrentan Dificultades para Alimentar a sus Familias

La Campaña "Watch What Three Meals Can Do" Busca Concientizar Sobre los Alimentos Como Impulsores Para el Crecimiento y Potencial de los Niños

WASHINGTON, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un abrumador número de padres enfrentan desafíos para proporcionar comidas a sus hijos, a medida que los costos se disparan debido al aumento en los precios de los alimentos, según los resultados de una nueva encuesta publicada hoy por No Kid Hungry, una campaña nacional para acabar con el hambre infantil en los Estados Unidos.

Entre los 3,000 padres de niños en escuelas públicas que respondieron a una encuesta realizada por Ipsos, el 58% de las familias de ingresos medios y el 68% de las familias de ingresos bajos reportaron que se había vuelto más difícil pagar por suficientes alimentos para sus hijos durante el último año. El 93% de los padres con ingresos medios y el 87% de los padres con ingresos bajos mencionaron el aumento de los precios de los alimentos como la razón principal de esta lucha.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., los precios de los alimentos aumentaron un 9.5% en febrero de 2023, en comparación con febrero de 2022. Aunque las familias con ingresos bajos han sido las más afectadas por el aumento de los precios de los alimentos, la inseguridad alimentaria se ha convertido en un problema apremiante afectando a más familias con ingresos medios a través de EE.UU. La encuesta de No Kid Hungry arroja perspectiva sobre el alcance de este problema:

Las familias con ingresos medios que fueron encuestadas están saltándose comidas para alimentar a sus hijos.

Una de cada cinco familias con ingresos medios reportó que ellos o sus hijos se han saltado una comida en el último año debido al aumento de los precios de los alimentos.



El 58% de los padres con ingresos medios informó que se ha vuelto más difícil pagar por los alimentos para sus hijos. De estos, el 95% reportó que, al menos una vez al mes, lucha para pagar por suficientes alimentos para sus hijos.

Las familias con ingresos bajos que fueron encuestadas han sido las más afectadas.

El 68% de los padres con ingresos bajos informaron que se ha vuelto más difícil comprar alimentos en el último año.



El 74% reportó que, además del costo de los alimentos, el aumento de los costos de otras necesidades, como los servicios públicos, la gasolina, el alquiler y la ropa, contribuyó a la dificultad para comprar suficientes alimentos.

Muchos padres encuestados están a un gasto inesperado de poder pagar por suficiente comida para sus hijos.

Dos de cada cinco familias con ingresos bajos dijeron que una reparación inesperada del automóvil o una factura médica imprevista hizo que les resultara más difícil pagar por suficientes alimentos para sus hijos. Entre las familias con ingresos medios, el 50% informó lo mismo.

Los padres encuestados están notando un impacto negativo en el bienestar de sus hijos.

El 41% de los padres con ingresos bajos y el 45% de los padres con ingresos medios notaron un cambio negativo en la salud mental de sus hijos como resultado de no tener suficiente para comer.



Los padres también informaron haber notado cambios negativos en la salud física de sus hijos. Esto fue cierto para el 41% de los padres con ingresos medios y el 35% de los padres con ingresos bajos.

La lucha por proporcionar tres comidas nutritivas al día a sus hijos también está afectando la salud mental y el bienestar de los padres encuestados.

El 84% de los padres con ingresos bajos y el 79% de los padres con ingresos medios dijeron que cuando se trata de asegurarse de que sus hijos coman tres comidas nutritivas al día, al menos una comida les causa estrés y preocupación. Para uno de cada tres, esa comida es la cena.



Además, el 63% de los padres con ingresos bajos y el 61% de los padres con ingresos medios que han tenido dificultades para proporcionar alimentos en el último año, reportaron un cambio negativo en su salud mental debido a que no tenían suficiente para comer.

"Las familias en los Estados Unidos están sufriendo, todos tenemos un vecino, un familiar o un amigo viviendo bajo el estrés constante de poder alimentar a sus hijos", dijo Diana Hovey, vicepresidenta sénior de asociaciones corporativas de Share Our Strength, la organización detrás de la campaña No Kid Hungry. "Ningún padre debería tener que tomar decisiones imposibles como saltarse una comida para que sus hijos puedan comer, o vivir a una reparación inesperada del automóvil para no poder pagar por los alimentos. No tiene por qué ser así, y es por eso que estamos trabajando para fortalecer y ampliar los programas de nutrición que garanticen que todos los niños en los Estados Unidos tengan acceso a tres comidas al día".

Mientras las familias enfrentaban el estrés de proporcionar comidas a sus hijos, la encuesta reveló que muchas de ellas participaban en un programa de asistencia alimentaria por primera vez. Este fue el caso del 62% de las familias con ingresos bajos y el 45% de las familias con ingresos medios.

"Me tranquilizó que al menos mis hijos estén comiendo bien, a medida que sube la inflación se me hace más difícil mantener el ritmo", expresó un padre de familia con ingresos medios.

Se puede obtener una mirada en profundidad de los hallazgos clave de la encuesta AQUÍ.

No Kid Hungry trabaja para garantizar que todos los niños en los EE.UU. reciban tres comidas al día, mejorando el acceso a los programas federales de nutrición, otorgando subvenciones a escuelas y organizaciones comunitarias para conectar a los niños con los alimentos saludables que necesitan para prosperar y abogando por mejores leyes y políticas.

Esta primavera, No Kid Hungry y sus socios están trabajando para concientizar sobre la importancia de que todos los niños reciban tres comidas nutritivas al día para alcanzar su máximo potencial. A través de una combinación de narración de videos y contenido en redes sociales, la campaña digital "Watch What Three Meals Can Do" destaca lo que los niños pueden lograr cuando tienen la nutrición que necesitan.

Para obtener más información y participar, visite nokidhungry.org/brandsthatgive y siga #3MealsADay en las redes sociales. La campaña "Watch What Three Meals Can Do" es posible gracias al apoyo de socios como Arby's Foundation, Kellogg's, Marco's Pizza, Chili's®️ Grill, Athletic Greens y más.

