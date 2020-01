Nueva iniciativa lanzada en Davos para descarbonizar cadenas de suministro mineral e industrial

DAVOS, Suiza, 22 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El Rocky Mountain Institute, el programa de Cadenas de Suministro Sostenibles del MIT, el Columbia Center on Sustainable Investment y el Payne Institute for Public Policy de la Colorado School of Mines anunciaron hoy la creación de la Coalition on Materials Emissions Transparency (Coalición sobre transparencia en las emisiones de los materiales, COMET). Esta iniciativa apunta a desarrollar un método estándar para la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en los materiales, un paso importante hacia la descarbonización de las cadenas de suministro mineral e industrial. El Método COMET brindará conocimientos sobre el contenido de carbono de productos de consumo tales como automóviles, edificios y teléfonos, y ayudará tanto a las corporaciones como a los consumidores individuales a adquirir materiales y productos con menos emisiones de CO2 permanentes.

"Todos sabemos que uno no puede manejar lo que no puede medir", dice Paolo Natali, director de la Iniciativa de Materiales del Rocky Mountain Institute. "Si las personas no conocen el impacto climático de los productos que usan, es imposible que exijan productos bajos en carbono, y es imposible descarbonizar los sectores industriales responsables del 40% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero".

Aunque la divulgación del clima está aumentando, comparar las emisiones de gases de efecto invernadero entre compañías y cadenas de suministro sigue siendo difícil. En la actualidad no hay sistematicidad en la obtención de datos o los informes entre métodos, y tampoco hay un marco que abarque toda la cadena de suministro. Esto significa que no hay una forma universalmente aceptada de conocer la intensidad de las emisiones de los productos o materiales. El Método COMET cambiará esto al hacer que la divulgación de los gases de efecto invernadero resulte comparable entre los mecanismos de información existentes y ayudará a desarrollar un panorama claro de las emisiones debidas a la producción de materiales clave tales como el acero, el cobre y el cemento.

"Nuestro objetivo final es la transparencia del impacto climático en toda la cadena de suministro", comenta Suzanne Greene, gerenta del programa de Cadenas de Suministro Sostenibles del MIT. "Un método de cálculo de las emisiones de las cadenas de suministro mineral e industrial es un primer paso importante para que consumidores e inversores entiendan y promuevan la descarbonización de los bienes que usamos diariamente".

COMET se centrará inicialmente en el desarrollo de orientación específica del sector para metales y minerales. Para más información o para convertirse en socio fundador, comuníquese con Paolo Natali (pnatali@rmi.org) o Kathy Wight (kwight@rmi.org), o visite www.rmi.org/comet.

