Nueva iniciativa para compartir historias lanzada por March Of Dimes generará comunidad para aumentar la conciencia sobre cuestiones relativas al embarazo, la parentalidad y la pérdida en este Día de la Madre

ARLINGTON, Virginia, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la organización sin ánimo de lucro líder en la lucha por la salud de todas las madres y bebés, ha lanzado #UnspokenStories (Historias no dichas), una comunidad de apoyo que da voz a todas las experiencias que rodean al embarazo, la parentalidad y la pérdida. La nueva iniciativa apunta a brindar a mujeres, hombres y familias una plataforma para conectarse y hablar honestamente. Arrancando justo antes del Día de la Madre, #UnspokenStories celebrará y respaldará a familias de comunidades de todo el país a generar conciencia de la organización mientras proporcionamos el apoyo, la educación, la investigación y los programas que necesitan.

Estados Unidos está en medio de una crisis de salud materna e infantil, con más de 380,000 niños que nacen en forma prematura cada año, además de más de 50,000 mujeres que sufren complicaciones potencialmente fatales como resultado del embarazo y el parto. El país no puede seguir siendo la nación desarrollada más peligrosa para dar a luz. March of Dimes está trabajando en comunidades de todo el país para reducir las tasas crecientes de nacimiento prematuro, y también las de mortalidad y morbilidad materna. Nuestra organización respalda a las mujeres antes, durante y después del embarazo para asegurar que todas las madres y los niños estén sanos.

"Unspoken Stories apunta a construir una comunidad de apoyo para madres y familias, rompiendo el estigma de compartir historias en torno a todas las formas de embarazo y de ser padres", dijo Stacey D. Stewart, presidenta y CEO de March of Dimes. "Empoderamos a quienes muy a menudo son silenciados o escondidos en la sombra. March of Dimes tiene las asociaciones y las conexiones constructoras de comunidad para convocar, ayudar e inspirar a las personas para compartir sus historias. Sabemos que solo hace falta una historia como la suya propia para sentirse escuchado y apoyado".

Las historias sinceras sobre embarazo, parentalidad y pérdida demasiado a menudo quedan sin compartir. Para llenar este vacío, March of Dimes lanzó una comunidad de apoyo a padres, profesionales médicos, abuelos, posibles padres y amigos que quieren conectarse y compartir entre sí de a una historia a la vez. De planificación familiar, embarazo y parentalidad a las alegrías, las risas, los desafíos y los desencantos—todas estas historias ayudan a construir una comunidad y ofrecen apoyo para tantos que han vivido experiencias similares.

Celebridades, entre las que se incluyen Rachel Platten , Stephanie Ruhle, Mayim Bialik , Jazmyn Simon, Elisabeth Rohm , Laura Benanti, Nikki DeLoach y muchos otros, también se han sumado a la iniciativa para pararse junto a mujeres, hombres y familias, destacando sus propias experiencias en un esfuerzo para normalizar las experiencias de embarazo y parentalidad, y también suscitar conciencia en torno a las urgentes crisis de salud que madres y bebés enfrentan en Estados Unidos.

"Compartir #unspokenstories, las historias no dichas de la maternidad, es tan importante... Especialmente cuando Instagram solo muestra una tajada de la vida real. Nos lleva a creer que el momento en que tenemos a nuestros hijos va a ser lo mejor de nuestras vidas. En realidad es el más abrumador. Hay una tierra de nadie entre estar extático y con depresión clínica... Cuando la mayoría de nosotros estamos viviendo justo al medio. No tiene por qué ser de este modo, y si lo hablamos más, podemos llenar el espacio con apoyo y camaradería... Llenando esa "tierra de nadie" con otras mamás que piensan lo mismo".

Stephanie Ruhle, conductora de MSNBC Live with Stephanie Ruhle y Velshi & Ruhle

Para incorporarse al movimiento #UnspokenStories, individuos y familias pueden:

Compartir historias en UnspokenStories.org para sumarse a cientos que han compartido sus #UnspokenStories a través de los medios sociales.

Sea anfitrión de una Conversación no dicha—donde amigos, familias y vecinos pueden juntarse para compartir en persona—en su comunidad, justo a tiempo para el Día de la Madre. March of Dimes ha creado una guía de conversación en www.UnspokenStories.org/Conversations, que hace que sea fácil y significativo reunirse en persona y online.

Súmese a nuestro próximo evento de Facebook Live con PopSugar, expertos en salud de March of Dimes y miembros del elenco de "Nine Months with Courteney Cox ". Únase a este evento interactivo especial el 7 de mayo a la 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT . Compartiremos #UnspokenStories, honestas historias no contadas y consejos, y responderemos preguntas de los espectadores EN VIVO. RSVP ahora

". Únase a este evento interactivo especial el 7 de mayo a la / . Compartiremos #UnspokenStories, honestas historias no contadas y consejos, y responderemos preguntas de los espectadores EN VIVO. RSVP ahora Vea los stands para relatar historias de #UnspokenStories de March of Dimes en ciudades seleccionadas cerca de usted, incluyendo Washington D.C . (5/4) y Atlanta (5/4)—en los eventos anuales March for Babies —donde las familias pueden compartir sus historias sin vergüenzas ni juzgamientos.

Este Día de la Madre (5/12), #UnspokenStories ayudará además a celebrar la travesía de cada madre al amplificar todas las voces. Cada madre, futura madre, quienes han perdido un hijo y quienes quieren convertirse en madres deben sentirse escuchadas, valoradas y apoyadas en el Día de la Madre y todos los días.

"Si usted ha perdido un hijo, si ha tenido un aborto espontáneo, quiere convertirse en madre o padre pero le está costando, el Día de la Madre puede ser una festividad emocional", continúa Stewart. "Es un día para celebrar, con certeza, pero queremos que las mamás sepan que vemos cada una de sus historias no contadas, #UnspokenStories, y estamos aquí para ellas".

#UnspokenStories muestra la necesidad urgente de desestigmatizar esta crisis sanitaria materna e infantil y de mostrar a las familias de todo el país que no están solas en sus experiencias.

Para obtener más información sobre #UnspokenStories y para compartir su historia, visite UnspokenStories.org , suba su historia e interactúe con otros en su comunidad. Puede compartir en medios sociales en sus canales o las páginas de March of Dimes en Facebook e Instagram utilizando #UnspokenStories.

