Nueva llamada, nuevo futuro: Foro 5G New Calling Industry Development celebrado en MWC Barcelona 2023

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El Foro 5G New Calling Industry Development, organizado por Global TD-LTE Initiative (GTI) y China Mobile y copatrocinado por Huawei, se celebró durante el MWC Barcelona 2023. Este foro reunió a los principales operadores mundiales, organizaciones de normalización, proveedores de dispositivos, vendedores de terminales y socios de la industria para debatir la dirección del desarrollo, las perspectivas y el ecosistema de las nuevas llamadas (New Calling), y promover conjuntamente la prosperidad del sector de las nuevas llamadas.

New Calling aprovecha el multimedia para redefinir los servicios de llamadas tradicionales y ofrece a los usuarios una experiencia inmersiva e interactiva. Además de rejuvenecer los servicios de llamadas tradicionales, New Calling inyecta nueva vitalidad al desarrollo de 5G, impulsa la transformación digital de las industrias y estimula la actualización de los modelos de negocio. Abre un nuevo paradigma para las comunicaciones.

Adrian Scrase, responsable de tecnología de ETSI y director del 3GPP Mobile Competence Centre, mencionó en su discurso que New Calling es la adición de IMS Data Channel a los canales de voz y vídeo, ofreciendo experiencias de llamada más ricas e interactivas. En 2020, 3GPP definió por primera vez el Canal de Datos IMS. En 3GPP R18, se mejorará la arquitectura de red de New Calling (NG-RTC) enriqueciendo las funciones. Espera que más socios de la industria contribuyan al desarrollo de los estándares de New Calling.

Richard Cockle, director de GSMA Foundry, dijo que el proyecto GSMA Foundry ha desempeñado un papel activo en la consolidación del consenso de la industria y la creación de un ecosistema mundial unificado para New Calling. Hizo un llamamiento a más socios para que participen en el proyecto Foundry Fase 2 e impulsen conjuntamente el desarrollo de la industria de New Calling.

David Moro Fernández, responsable de Service Platforms & Voice Core Network de Telefónica CTIO, compartió en el foro las estrategias de desarrollo de voz de Telefónica y sus ideas sobre servicios innovadores. En la era 5G, Telefónica espera proporcionar a los usuarios una experiencia de comunicación más rica y espera la emocionante perspectiva de New Calling. Hizo hincapié en que los operadores necesitan innovar la entrada de llamadas a través de marcadores y aprovechar el Canal de Datos IMS y otras técnicas como el vídeo y XR para mejorar la experiencia del usuario. Hizo un llamamiento a todas las partes de la industria para que tomen medidas activas para desarrollar estándares y enriquecer el ecosistema de aplicaciones.

Richard Liu, presidente de Huawei Cloud Core Network Product Line, pronunció un discurso sobre "De la voz al vídeo y al contenido, New Calling abre un nuevo horizonte para la comunicación". Afirmó que New Calling libera un amplio potencial de los servicios de llamadas de los operadores y mejora el valor de las entradas de llamadas nativas. Afirmó que la solución New Calling de Huawei transformará los servicios de llamadas de voz y vídeo en comunicaciones inteligentes e interactivas, permitiendo a los operadores beneficiarse de contenidos de alta calidad en lugar de llamadas telefónicas unidimensionales, crear continuamente nuevo valor empresarial y social, y ampliar sus límites de servicio.

Un ecosistema de New Calling abierto, cooperativo y beneficioso para todos requiere esfuerzos de colaboración de todas las partes de la industria. New Calling está al servicio de la comunicación del futuro. El Foro 5G New Calling Industry Development ha creado una plataforma de diálogo y ha inyectado nueva vitalidad al desarrollo de la industria mundial de New Calling. Este foro reúne el poder de todos los socios del sector para liderar continuamente el desarrollo de la industria de las llamadas y crear un mayor valor social y empresarial.

SOURCE Huawei