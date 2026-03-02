Nuevas investigaciones: La incidencia del cáncer de recto aumenta tras décadas de descenso mientras el cáncer colorrectal se desplaza hacia generaciones más jóvenes

Científicos de la American Cancer Society (ACS) subrayan la necesidad de aumentar la investigación, la prevención y la detección para revertir estas preocupantes tendencias.

ATLANTA, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las tasas de cáncer colorrectal en Estados Unidos se están moviendo en dos direcciones muy diferentes, según un nuevo informe publicado hoy por la American Cancer Society (ACS). Mientras que la enfermedad continúa disminuyendo en los adultos mayores, las tasas están aumentando en las personas menores de 65 años, particularmente en los adultos jóvenes, lo que señala un cambio preocupante en la población afectada.

El informe trienal, Colorectal Cancer Statistics, 2026 (Estadísticas del cáncer colorrectal), concluye que este aumento está impulsado en gran medida por el cáncer en el colon distal (la última sección, adyacente al recto) y en el recto. Como resultado, el cáncer de recto ahora representa casi un–tercio (32 % frente a 27 % a mediados de la década de 2000) de todos los diagnósticos de cáncer colorrectal. Estos hallazgos importantes se publican hoy en CA: A Cancer Journal for Clinicians, la revista insignia de la ACS

"Después de décadas de progreso, el riesgo de morir por cáncer colorrectal está aumentando en los hombres y las mujeres en edad laboral, lo que confirma un aumento real de la enfermedad debido a algo que estamos haciendo o a alguna otra exposición", dijo Rebecca Siegel, directora científica senior de investigación en vigilancia en la American Cancer Society y autora principal del informe. "Necesitamos no solo redoblar los esfuerzos de investigación para comprender la causa, sino también evitar estas muertes mediante una detección más temprana educando a los médicos y al público general sobre síntomas de alerta como sangrado rectal, diarrea y dolor abdominal, y aumentando la detección. La supervivencia a cinco años para la enfermedad en etapa temprana es superior al 90 %".

Según el informe, el cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común tanto en los hombres como en las mujeres en Estados Unidos y la segunda causa principal de muerte por cáncer. Para los adultos menores de 50 años, ahora es la principal causa de mortalidad relacionada con el cáncer. En 2026, se estima que se diagnosticarán 158,850 casos nuevos de cáncer colorrectal y que 55,230 personas morirán a causa de la enfermedad, incluidos aproximadamente 200 diagnósticos diarios en las personas menores de 65 años. Para el informe de este año, investigadores de la ACS compilaron los hallazgos más recientes sobre datos de cáncer colorrectal basados en la población del programa Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) (Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales) del National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer) y del National Program of Cancer Registries (Programa Nacional de Registros de Cáncer) de los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los datos combinados de SEER y del National Program of Cancer Registries para el período de 1998 a 2022 fueron proporcionados por la North American Association of Central Cancer Registries (Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer). Los datos de mortalidad provienen del National Center for Health Statistics (Centro Nacional de Estadísticas de Salud), también perteneciente a los CDC.

Factores de riesgo y detección del cáncer colorrectal

Según los investigadores, más de la mitad de los casos de cáncer colorrectal se atribuyen a factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, una dieta poco saludable, el alto consumo de alcohol, la inactividad física y el exceso de peso corporal, y son potencialmente prevenibles. Muchos otros casos y muertes pueden prevenirse mediante una detección adecuada y acceso a tratamiento de alta calidad. Los científicos encontraron que la mitad de las personas diagnosticadas antes de los 50 años tienen entre 45 y 49 años y son elegibles para realizarse pruebas de detección. Sin embargo, la prevalencia de las pruebas de detección en este grupo es solo del 37 %, y 3 de cada 4 casos de cáncer colorrectal en los adultos menores de 50 años se diagnostican en etapa avanzada (regional o distante).

"Estos hallazgos subrayan aún más que el cáncer colorrectal está empeorando en las generaciones más jóvenes y destacan la necesidad inmediata de que los adultos elegibles comiencen las pruebas de detección a la edad recomendada de 45 años", afirmó el Dr. Dr. William Dahut, director científico de la American Cancer Society. "El informe también destaca la importancia crucial de seguir financiando la investigación para ayudar a descubrir nuevas terapias para tratar la enfermedad y mejorar la atención al paciente".

Aspectos destacados del informe incluyen:

Se estima que en 2026 se diagnosticarán 158,850 casos nuevos de cáncer colorrectal y 55,230 personas morirán a causa de esta enfermedad en Estados Unidos.



La incidencia está aumentando en los adultos menores de 65 años (3 % anual en el grupo de 20 a 49 años y 0.4 % en el grupo de 50 a 64 años), impulsada por la aparición de cáncer en el colon distal y el recto.



Casi la mitad (45 %) de los casos nuevos de cáncer colorrectal ocurren ahora en los adultos menores de 65 años, frente al 27 % en 1995, lo que indica un cambio importante hacia las generaciones más jóvenes.



Tres de cada cuatro casos de cáncer colorrectal en los adultos menores de 50 años están en etapa avanzada (regional o distante) en el momento del diagnóstico, y un poco más de 1 de cada cuatro (27 %) están en etapa distante.



La mitad (50%) de los diagnósticos de cáncer colorrectal en menores de 50 años se dan en las personas de entre 45 y 49 años que son elegibles para las pruebas de detección de cáncer colorrectal, que previenen el cáncer y detectan la enfermedad asintomática.



Las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal aumentaron un 1 % por año tanto en los adultos menores de 50 años, desde 2004, como en los adultos de 50 a 64 años, desde 2019.



La incidencia y la mortalidad por cáncer colorrectal continúan disminuyendo en los adultos de 65 años o más en más del 2 % por año.



La incidencia del cáncer de recto aumentó en todas las edades combinadas un 1 % por año entre 2018 y 2022, revirtiendo décadas de descenso.



En la actualidad, el cáncer de recto representa aproximadamente un tercio (32 %) de los diagnósticos de CCR, frente a una cuarta parte (27 %) a mediados de la década de 2000.



Los nativos de Alaska tienen la mayor incidencia de cáncer colorrectal (80.9 por cada 100.000) y mortalidad (31.5 por cada 100.000) en EE. UU., más del doble que la incidencia de las personas de raza blanca; los indígenas americanos tienen la segunda carga más alta.

"Los nativos de Alaska experimentan de manera constante tasas de incidencia y mortalidad más altas que otros grupos raciales y étnicos por cáncer colorrectal, con la población indígena americana en segundo lugar", dijo el Dr. Ahmedin Jemal, vicepresidente sénior de investigación de vigilancia, prevención y servicios de salud en la American Cancer Society y autor principal del estudio. "Necesitamos reducir estas inequidades del cáncer invirtiendo en investigación del cáncer específica para esta población y mejorando el acceso a las pruebas de detección, para salvar más vidas".



Otros autores de la ACS que participan en este estudio incluyen a la Dra. Nikita Wagle, Jessica Star, MA, MPH, Tyler Kratzer, MPH y el Dr. Robert Smith.

