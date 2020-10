Nuevo documental de Anthony Wonke sobre la marca global Johnnie Walker

El preestreno de 60 segundos para The Man Who Walked Around the World - que se estrenará a nivel mundial en la cartera de marcas y servicios de Discovery el 12 de noviembre - cuenta con contribuciones de Cappadonna del clan Wu-Tang, la actriz y activista Sophia Bush, el músico de rock Zakk Wylde, Sean Miyashiro de 88rising, la leyenda de la publicidad Sir John Hegarty y muchos más.

Siguiendo su relato de la estrella deportiva más grande del mundo en "Ronaldo" y capturando el viaje de Star Wars en "The Director & the Jedi", el director nominado al Oscar Anthony Wonke se inspiró para girar su cámara hacia la marca de whisky escocés más grande del mundo después de ver al famoso hombre caminando aparecer una y otra vez en películas, videos musicales y bares dondequiera que viajara por el mundo.

Dijo, "El símbolo del hombre caminando parece estar en todas partes en alguna forma o figura y ha tomado un significado propio. Trascendió de una marca para convertirse en verdaderamente icónico."

"Hemos estado en un viaje increíble, pasando por años de metraje y hablando con personas de todos los ámbitos de la vida para crear esta película - actores, músicos, barman, artistas, activistas y mucho más. Es una historia fantástica."

The Man Who Walked Around the World es un largometraje documental independiente creado por Something™ Originals y producido por la multipremiada productora Partizan. La película explora todo, desde los orígenes de la marca hasta el papel que ha interpretado en películas legendarias de Hollywood y en la música que ha definido generaciones. Profundiza en el impacto cultural del whisky a nivel mundial y analiza cómo, 200 años en su viaje desde la tienda de comestibles local al icono global, Johnnie Walker sigue siendo tan relevante como siempre.

Myriam Lopez-Otazu, vicepresidenta de abastecimiento y adquisiciones de contenido de Discovery, dijo: "Estamos emocionados de ver por primera vez The Man Who Walked Around the World y no podemos esperar para compartir el documental con la audiencia global de fans apasionados de Discovery."

El director escocés de Diageo Global, John Williams, añadió: "Hemos estado esperando este momento desde que nos enteramos de la creación del documental. Johnnie Walker tiene una historia increíble que contar y la forma en que Anthony y Something™ Originals lo han creado es extremadamente emocionante para nosotros."

El director administrativo de Something™ Originals, Andy Hewitt, comentó: "Para Johnnie Walker abrirse a una producción independiente de esta manera fue un movimiento audaz. Fue un salto de fe de su parte, pero ellos creían en nosotros y en lo que estábamos tratando de hacer. Anthony es brillante y siempre estuvimos seguros de que juntos podríamos crear un largometraje documental excepcional que vivirá mucho tiempo en la memoria."

