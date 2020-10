Trailer oficial do documentário sobre a marca global Johnnie Walker do diretor vencedor do BAFTA, Anthony Wonke

A prévia de 60 segundos de The Man Who Walked Around the World (O Homem que Caminhava Pelo Mundo) - que terá estreia global no portfólio de marcas e serviços da Discovery em 12 de novembro - apresenta contribuições de Cappadonna de Wu-Tang Clan, da atriz e ativista Sophia Bush, do músico de rock Zakk Wylde, Sean Miyashiro do 88rising's, a lenda da publicidade Sir John Hegarty e muitos mais.

Após seguir o maior astro do esporte do mundo em "Ronaldo" e capturar a jornada de Star Wars em "The Director & the Jedi", o diretor indicado ao Oscar, Anthony Wonke, foi inspirado a voltar a sua câmera para a maior marca de uísque escocês do mundo após ver o famoso Striding Man aparecer algumas vezes em filmes, vídeos musicais e bares onde quer que tenha viajado pelo mundo.

Ele disse: "O símbolo do Striding Man parece estar em toda parte de alguma forma e assumiu um significado próprio. Ele meio que transcendeu uma marca para se tornar verdadeiramente icônico."

"Nós estivemos em uma jornada incrível, passando por anos de filmagens e falando com pessoas de todas as esferas da vida para criar este filme - atores, músicos, barmen, artistas, ativistas e muito mais. É uma história fascinante."

The Man Who Walked Around the World é um documentário independente criado pela Something™ Originals e produzido pela premiada produtora Partizan. O filme explora desde as origens da marca até a função que ela desempenhou em lendários filmes de Hollywood e na música que definiu gerações. Ele se aprofunda no impacto cultural do whisky globalmente e analisa como, 200 anos em sua jornada de merceeiro local a ícone global, Johnnie Walker permanece tão relevante como sempre.

A vice-presidente de compras e aquisições de conteúdo do Discovery, Myriam Lopez-Otazu, disse: "Estamos empolgados em ver o primeiro vislumbre de The Man Who Walked Around the World e mal podemos esperar para compartilhar o documentário com o público mundial de fãs apaixonados da Discovery."

O diretor da Diageo Global Scotch, John Williams, acrescentou: "Estamos ansiosos por este momento desde que ouvimos sobre a criação do documentário. Johnnie Walker tem uma história fascinante para contar e a maneira como Anthony e Something™ Originals a criaram é extremamente emocionante para nós."

O sócio diretor da Something™ Originals, Andy Hewitt, comentou: "O fato de Johnnie Walker se abrir para uma produção independente dessa forma foi uma jogada ousada. Foi um ato de fé da parte deles, mas eles acreditaram em nós e naquilo que estávamos tentando fazer. Anthony é brilhante e sempre estivemos confiantes de que, juntos, poderíamos criar um documentário de destaque que permanecerá na memória."

Você pode assistir ao trailer de The Man Who Walked Around the World aqui: https://youtube.com/channel/UCKdI6o1Rx9BcFaQ1Ul5Xx6A

O filme completo será transmitido no portfólio de marcas e serviços da Discovery a partir de 12 de novembro. Para mais informações, visite https://themanwho.film.

Hashtag oficial: #TheManWho

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1319285/Discovery_Sophia_Bush.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1319286/Discovery_Vintage_Johnnie_Walker_Billboard.jpg

FONTE Discovery

SOURCE Discovery