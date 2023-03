Nuevo informe de la CPSC muestra una tendencia de aumento en las muertes por monóxido de carbono (CO)

La CPSC reitera la necesidad de tomar precauciones

WASHINGTON, 28 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) publicó hoy un nuevo informe (en inglés) que muestra una tendencia al alza en las muertes por intoxicación con monóxido de carbono (CO) (sin incendios). El informe, Non-Fire Carbon Monoxide Deaths Associated with the Use of Consumer Products 2019 Annual Estimates (Estimaciones anuales de muertes por monóxido de carbono sin incendio vinculadas al uso de productos de consumo de 2019), abarca las muertes de 2009 a 2019.

La mayoría de las muertes por CO ocurren en los meses más fríos del año, y más de la mitad de las muertes ocurren durante los cuatro meses de frío que son noviembre, diciembre, enero y febrero.

Para 2019, se estimaron 250 muertes por CO vinculadas a productos de consumo en Estados Unidos, más que cualquier otro año que cubre el informe. Las herramientas motorizadas (Engine-Driven Tools, EDTs), incluyendo las plantas eléctricas (generadores portátiles), fueron vinculadas al mayor porcentaje de muertes por intoxicación con CO (sin incendio) en 2019. El informe muestra que desde 2009, las plantas eléctricas por sí solas han sido vinculadas a unas 765 muertes por intoxicación con CO (sin incendio), lo que representa el 40% de todas las muertes por CO vinculadas a productos de consumo bajo la jurisdicción de la CPSC.

Los sistemas de calefacción fueron vinculados con el segundo porcentaje más grande de muertes por intoxicación con CO (sin incendio) en 2019. Se estimó que 69 muertes (28%) estaban asociadas con productos en esta categoría.

Al CO se le conoce como el asesino silencioso porque es incoloro e inodoro y puede matar en minutos. La intoxicación por CO puede suceder tan rápidamente que las personas expuestas pueden perder el conocimiento antes de reconocer los síntomas de náuseas, mareos o debilidad.

La CPSC exhorta a los consumidores a tomar precauciones de seguridad para prevenir la intoxicación por CO.

Plantas eléctricas

Opere las plantas eléctricas SOLO AL AIRE LIBRE, y colóquelas por lo menos a 6 metros (20 pies) de la vivienda con el escape apuntando en dirección opuesta a cualquier otra vivienda cercana. NUNCA opere una planta eléctrica dentro de una casa, garaje, sótano o espacios cerrados. Abrir puertas o ventanas no proporcionará suficiente ventilación para evitar la acumulación de niveles letales de CO.

Verifique que las plantas eléctricas hayan recibido el mantenimiento adecuado y lea y siga las instrucciones y advertencias en las etiquetas de la unidad y en el manual del usuario. Al elegir una planta eléctrica, busque que tenga función de auto apagado, que automáticamente apaga la planta eléctrica al detectar altos niveles de CO cerca de la unidad. Los modelos con esta característica pueden comercializarse con certificaciones PGMA G300-2018 y UL 2201, y pueden reducir las muertes por intoxicación con CO en un 87% y 100%, respectivamente. Los modelos con certificación UL 2201 reducen las emisiones de CO, además de tener la función con apagado automático.

Aparatos de calefacción

Haga que un profesional inspeccione cada año todos los aparatos de calefacción a combustión, incluyendo las calderas, hogueras, estufas de leña, calentadores de agua, chimeneas, conductos de humo y rejillas de ventilación. Estos y otros aparatos de calefacción pueden causar intoxicación por CO si no se instalan correctamente, si no reciben el mantenimiento adecuado, si tienen sistemas de ventilación defectuosos o bloqueados o si se usan incorrectamente. Quite la nieve de las salidas de escape exteriores de los aparatos a combustión, como las calderas, para que el peligroso monóxido de carbono no se acumule en la casa.

Detectores de monóxido de carbono

¡Los detectores de CO en buen funcionamiento salvan vidas! Instale alarmas detectoras de CO en cada piso de su hogar y afuera de cada área de dormir. Los detectores que no funcionan con batería deben contar con una batería de respaldo en caso de una interrupción eléctrica. Los detectores de CO interconectados son mejores porque cuando se activa uno, suenan todos. Pruebe los detectores cada mes para cerciorarse de que funcionan. Reemplace las baterías por lo menos una vez al año o instale detectores de CO con baterías selladas de 10 años.

Recursos de la CPSC en español

Video Una planta eléctrica produce la misma cantidad de monóxido de carbono como cientos de autos

Afiche Monóxido de carbono (CO) – el asesino silencioso

Centro de información sobre el monóxido de carbono

Los comisionados pudieron haber hecho declaraciones individuales (en inglés) sobre este tema. Para buscar las declaraciones sobre este u otros temas visite www.cpsc.gov/commissioners.

Acerca de la CPSC

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La labor de la CPSC ha contribuido a una disminución en el índice de lesiones asociadas a los productos del consumidor en los últimos 50 años.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado ordenado por la Comisión o a un retiro del mercado llevado a cabo en consulta con la CPSC.

Para más información:

- Visite SeguridadConsumidor.gov.

- Reciba alertas electrónicas.

- Síganos en Twitter @SeguridadConsum, @USCPSC y en Facebook e Instagram @USCPSC.

- Reporte productos peligrosos o lesiones por productos en www.SaferProducts.gov.

- Llame a la línea de información al 800-638-2772 (teletipo 301-595-7054).

- Contacto para los medios de comunicación.

*Entrevistas en español disponibles

Comunicado número: 23-164

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1521112/US_Consumer_Product_Safety_Commission_Logo.jpg

FUENTE U.S. Consumer Product Safety Commission

SOURCE U.S. Consumer Product Safety Commission