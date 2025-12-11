Que no lo dejen colgado esta temporada festiva con regalos inseguros: Compre de fuentes confiables

La CPSC les recuerda a los consumidores comprar de manera segura esta temporada festiva

WASHINGTON, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) les recuerda a los consumidores que le den prioridad a la seguridad durante la temporada festiva. Proteja a su familia contra los peligros comunes relacionados con las fiestas comprando únicamente en tiendas y comercios en línea confiables. La mayoría de los productos inseguros o falsificados vendidos a través de sitios web de terceros no verificados pueden provenir de países extranjeros como China y causar consecuencias devastadoras y, en ocasiones, mortales para las familias.

La CPSC exhorta a los consumidores, especialmente a los padres y cuidadores que compran para niños pequeños, a mantenerse atentos para prevenir lesiones y muertes relacionadas con juguetes. Además, tome medidas proactivas al escoger decoraciones navideñas para mantener a salvo a su familia y amigos.

"Las familias pueden mantener sus celebraciones alegres y seguras comprando de vendedores confiables, manteniéndose al tanto de los retiros del mercado y al decorar para las fiestas. Los compradores deben tener especial precaución con los productos inseguros o falsificados provenientes de países extranjeros que podrían no cumplir con las normas de seguridad de EE. UU.", dijo Peter A. Feldman, presidente interino de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. "Que no lo dejen colgado esta temporada festiva por productos peligrosos: siga los consejos de la CPSC para comprar y decorar de manera segura."

Envuelva sus fiestas con un lazo protector con estos consejos de seguridad para los regalos:

Al comprar

Conozca a su vendedor. Adquiera juguetes en tiendas y comercios electrónicos que usted conozca y en los que confíe.

Desconfíe de ofertas en línea que parezcan demasiado buenas para ser verdad, ya que estos juguetes podrían ser productos peligrosos o falsos.

Al comprar productos de segunda mano por Internet, verifique los retiros del mercado en SeguridadConsumidor.gov antes de comprar.

Juguetes

Siga las recomendaciones de edad y cualquier otra información de seguridad en el empaque de los juguetes, y elija juguetes apropiados según los intereses y habilidades del niño.

Proporcione el equipo de protección, incluyendo cascos para las patinetas (escúteres) y otros juguetes para montar; y asegúrese de que los niños lo usen correctamente en todo momento.

Mantenga pelotas pequeñas y juguetes con partes pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años, y mantenga los globos desinflados fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Verifique las advertencias de riesgo de asfixia en los juguetes con piezas pequeñas, pelotas, canicas o globos, ya sea en el empaque o en el sitio web de la empresa.

Deseche el envoltorio de plástico y otros empaques inmediatamente después de abrir los regalos para prevenir riesgos.

Al decorar mantenga la actividad segura, festiva y luminosa con estos útiles consejos:

Decoraciones navideñas

Mantenga su árbol de Navidad natural con suficiente agua y busque la etiqueta que diga "Fire Resistant" (resistente al fuego) al comprar un árbol artificial.

Nunca deje las velas encendidas sin supervisión. Colóquelas a la vista, lejos de artículos inflamables, y apáguelas antes de salir de la habitación. Use velas sin llama siempre que sea posible.

Nunca conecte más de tres juegos de luces incandescentes ni sobrecargue enchufes eléctricos.

----

