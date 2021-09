Nuevo informe NUESTRAS TIENDAS, NUESTRO FUTURO: poner fin a las prácticas riesgosas de venta minorista de alcohol puede detener el consumo de alcohol en menores de edad antes de que comience

"La solución comunitaria de Youth for Justice al problema del consumo de Alcohol por parte de menores de edad y el comportamiento peligroso de los minoristas de Alcohol en San Rafael es nuestra campaña liderada por jóvenes Acción juvenil para tiendas seguras", afirmó Jeffrey Angeles, miembro de la Coalición de Alcohol y Drogas de San Rafael, copresidente de Youth for Justice."Nuestro objetivo es hacer de San Rafael un entorno de comercio minorista seguro para todos los jóvenes, en particular para los jóvenes de origen latino".