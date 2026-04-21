Nuevo proceso de reciclaje textil validado a escala industrial

AXENS, IFPEN y JEPLAN han completado un ciclo de reciclaje para textiles de poliéster.

PARIS, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Varias decenas de toneladas de residuos textiles europeos posconsumo, ricos en poliéster, clasificados y preparados en Francia, se han procesado en la unidad de demostración semiindustrial de Axens, IFPEN y JEPLAN, ubicada en Japón, para producir con éxito el monómero base de un poliéster 100% reciclado.

Este paso abre el camino a los bucles circulares de poliéster para la industria textil, en particular para la ropa deportiva, los artículos para el hogar y el sector del lujo.

© JEPLAN

AXENS, IFPEN y JEPLAN anuncian el éxito de una importante prueba industrial para el reciclaje de residuos textiles posconsumo ricos en poliéster (PET) mediante su tecnología Rewind® PET. Esta prueba se llevó a cabo en su planta semiindustrial (con una capacidad de 1.000 toneladas/año), operada por JEPLAN en Japón.

Esta validación a gran escala consistió en el procesamiento de varias decenas de toneladas de textiles procedentes de la recogida pública francesa, clasificados y preparados por dos socios franceses: Nouvelles Fibres Textile y Mapea. Se han producido varias decenas de toneladas del monómero base del poliéster, BHET, que próximamente se transformará en hilos, tejidos y prendas de poliéster.

Esta prueba industrial de reciclaje textil de varias toneladas de PET posconsumo es una de las primeras de su tipo en condiciones industriales representativas. Abre el camino al reciclaje químico industrial a gran escala del poliéster textil, ofreciendo a los agentes del sector textil un componente fundamental que puede integrarse en una estrategia global a lo largo de toda la cadena de valor, comprometida con la reducción, la reutilización y el reciclaje textil.

Una innovación revolucionaria que se puede implementar en sitios existentes

Este innovador proceso puede implementarse ventajosamente en plantas industriales de todo el mundo que producen poliéster para la industria textil, permitiendo así la sustitución de materias primas de origen fósil por sus equivalentes reciclados.

Mercados y modelo de implementación

La tecnología, ya probada y comercializada para el reciclaje de todos los envases de PET, incluidas las aplicaciones en contacto con alimentos, está ahora validada para su uso textil bajo una licencia exclusiva otorgada por IFPEN/JEPLAN a Axens a nivel mundial para cualquier empresa industrial que desee desarrollar ciclos locales o regionales de reciclaje textil.

Impulsar el desarrollo de la circularidad

En un mundo donde el volumen de residuos textiles aumenta rápidamente y donde el reciclaje textil sigue siendo limitado, esta prueba semiindustrial demuestra que la producción circular de poliéster puede implementarse rápidamente a gran escala a partir de residuos posconsumo.

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