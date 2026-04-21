Un nouveau procédé de recyclage textile-à-textile est validé à l'échelle industrielle

AXENS, IFPEN et JEPLAN concrétisent une boucle de recyclage du polyester textile.

PARIS, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Plusieurs dizaines de tonnes de déchets textiles européens post-consommation, triés et préparés en France, riches en polyester, ont été traités au Japon dans l'unité de démonstration semi-industrielle d'Axens, IFPEN et JEPLAN, pour produire avec succès le monomère de base d'un polyester 100% recyclé.

Cette étape pose les bases de boucles polyester circulaires pour l'industrie textile, en particulier, le sportswear, l'ameublement ou le secteur du luxe.

© JEPLAN

AXENS, IFPEN et JEPLAN annoncent la réussite d'un test industriel majeur de recyclage de déchets textiles postconsommation riches en polyester (PET) via leur technologie Rewind® PET. Ce test a été réalisé au sein de leur unité semi–industrielle (capacité 1,000 tonnes/an) opérée par JEPLAN au Japon.

Cette validation à échelle significative, porte sur plusieurs dizaines de tonnes de textiles issus de la collecte publique française, triés et préparés par deux partenaires français, Nouvelles Fibres Textile et Mapea. Plusieurs dizaines de tonnes du monomère de base du polyester, le BHET, ont été produites, qui seront prochainement transformées en fils, tissus et vêtement en polyester.

Ce test industriel de recyclage textile-à-textile de plusieurs tonnes de PET post-consommateur est l'un des 1ers du genre dans des conditions industrielles représentatives. Il ouvre la voie à un recyclage chimique du polyester textile à large échelle industrielle, offrant aux acteurs du textile une brique de solution qui peut s'intégrer à une stratégie globale de toute la filière mondiale qui est engagée autour de la réduction, du réemploi, et du recyclage du textile.

Le PET recyclé issu de ce procédé est destiné à être transformé en fil, tissu puis vêtements, complétant ainsi la boucle textile–à–textile pour des segments tels que :

Le sportswear et l'outdoor (fortement consommateurs de polyester) ;

L'ameublement (tissus d'ameublement, rideaux, housses) ;

Certaines applications du luxe intégrant le polyester de façon maîtrisée.

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