Nuevos anuncios de servicio público en español impulsan donantes vivos de riñón

NUEVA YORK, 12 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Es un legado que ningún individuo ni grupo debería tener que reclamar. Pero en los Estados Unidos, para las personas de ascendencia hispana es 1.5 veces más probable sufrir insuficiencia renal que para los norteamericanos blancos no hispanos. Los investigadores no entienden completamente por qué los hispanos corren un riesgo mayor. Sin embargo, el 10 por ciento de los norteamericanos hispanos tienen diabetes, la causa principal de enfermedad renal. La alta presión arterial, la dieta, la obesidad y el acceso a la atención médica también pueden influir.

En un esfuerzo por alertar al público –particularmente a los que hablan español– sobre la prevalencia y la gravedad de la enfermedad renal entre los hispanos y la necesidad urgente de más donantes vivos de riñón, la National Kidney Foundation, (NKF) (Fundación Nacional del Riñón) ha producido dos nuevos videos de anuncios de servicio público (PSA) en español, de 30 segundos, para medios de comunicación en todo el país. Cada PSA promueve de manera prominente THE BIG ASK: THE BIG GIVE (LA GRAN PETICIÓN: LA GRAN DONACIÓN), la plataforma de la NKF que ofrece un alcance nacional, diseñada para aumentar los trasplantes de riñón mediante la capacitación y las herramientas que ayudan a los pacientes y a las familias a encontrar un donante vivo.

Los PSA presentan a receptores de trasplantes de riñón: Claudia Hernández, nacida en Colombia, y Mati Rodríguez, cuyos padres nacieron en México. Cada mujer comparte una conmovedora historia sobre cómo la donación de un órgano de una persona viva les salvó la vida. (Los PSA de 30 segundos están vinculados a través de sus nombres arriba mencionados. Vea sus entrevistas completas en video aquí: Hernández y Rodríguez)

"Era muy joven cuando necesité mi primer trasplante", dijo Claudia Hernández, que tiene un hijo adolescente. "Estaba comenzando a vivir. Tenía el sueño americano. Quería hacer muchas cosas con mi vida. Quería triunfar, tener logros, trabajar, disfrutar y ser feliz. Sin las donaciones de riñones, mi vida sería totalmente marginal".

Los riñones que Hernández recibió fueron donados por dos de sus hermanos, que volaron a los Estados Unidos desde Colombia para salvar la vida de su hermana. Quince años después de su segundo trasplante, Hernández está saludable. "Mis hermanos saben cuánto los quiero. Son mis héroes, mis campeones", afirma.

A Rodríguez también le va bien y dice que su vida ha "vuelto a la normalidad" después de su trasplante y de la insuficiencia renal que la llevó a hacerse el trasplante. "Llegó un momento en que me dijeron: 'No hay nada más que podamos hacer por ti. Necesitas un riñón'", relató Rodríguez. "Estaba confundida. Mi cabeza no quería aceptar la información que me estaban dando, que mi vida iba a cambiar completamente".

Hace dos años, Rodríguez recibió el regalo de la vida cuando su hermana le donó uno de sus riñones. "Mi doctor me informó que era mejor que el donante fuera un familiar porque los episodios de rechazo son menos frecuentes. Como receptora de un trasplante, es muy importante para mí que la comunidad hispanohablante reciba educación e información sobre cómo ser un donante vivo".

Los PSA en video se comenzarán a transmitir durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se observa cada año desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre para celebrar las contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. El tema del Mes Nacional de la Herencia Hispana de 2018 es "Hispanos: Una Voz Interminable para Realzar Nuestras Tradiciones". Siguiendo esta afirmación colectiva, la NKF busca colaborar y conectarse más con hispanos que tienen enfermedad renal, así como con aquellos que podrían ser donantes de riñón. Compartir los nuevos PSA en español con medios electrónicos en todo el país tiene el propósito de aumentar el grado de concientización en incontables comunidades, donde esa concientización puede ayudar a los pacientes y sus familias a dejar como legado una mejor salud renal.

THE BIG ASK: THE BIG GIVE (LA GRAN PETICIÓN: LA GRAN DONACIÓN) ofrece apoyo directo a pacientes y cuidadores a través de nuestra línea de ayuda sin cargo, 855-NKF-CARES, mentoría de un paciente con problemas renales o de un donante vivo, comunidades en línea, una campaña de activismo para eliminar barreras a la donación, y una campaña de concientización del público en multimedios. Todos estos recursos son gratis y están concebidos para enseñar a los pacientes con problemas renales, o a los que les dan apoyo, cómo hacer una "gran petición" a sus amigos, a seres queridos y a la comunidad para que consideren hacer una "gran donación", la donación de un órgano vivo para salvar una vida. Para más información, visite www.kidney.org/livingdonation. También visite los recursos en español de la NKF.

Datos sobre la enfermedad renal



En los Estados Unidos, se calcula que 30 millones de adultos tienen enfermedad renal crónica, y la mayoría no lo sabe. 1 de cada 3 norteamericanos adultos está en peligro de contraer enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo de la enfermedad renal incluyen la diabetes, la alta presión arterial, la enfermedad cardíaca, la obesidad y la historia familiar. Las personas de ascendencia afroamericana, hispana, indígena norteamericana, asiática e isleña del Pacífico tienen un riesgo mayor de contraer la enfermedad. Los afroamericanos tienen 3 veces más probabilidades que los blancos, y los hispanos tienen casi 1.5 veces más probabilidades de los que no son hispanos de contraer enfermedad renal en fase final (insuficiencia renal).

La Fundación Nacional del Riñón (NKF) es la organización mayor, más integral y más duradera dedicada a la concientización, la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal. Para más información sobre la NKF, visite www.kidney.org

