Nur noch wenige Monate: Islands erstes Familienresort steht kurz vor der Eröffnung

REYKJAVIK, Island, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Legendary Hotels and Resorts investiert mit dem Bau des ersten Familienresorts des Landes erheblich in die isländische Hotelbranche. Das spannende, mehrere Milliarden Kronen teure Projekt befindet sich derzeit in der Schlussphase vor der Genehmigung und soll bis Ende 2023 in Betrieb gehen.

Das Familienresort, das aus einem bereits bestehenden Hotel und einem mehr als 50 Hektar großen Grundstück besteht, wird an der Südküste der Insel in unmittelbarer Nähe zu mehreren wichtigen Touristenattraktionen liegen. Neben Stallungen, einem großen Reitplatz und Bereichen für den Pferdesport bietet das Resort viele weitere Attraktionen wie Minigolf, eine Eislaufbahn, Tischtennisplatten, einen Schießstand und eine Vielzahl von Sport- und Freizeitmöglichkeiten – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei.

Zum Ausruhen und Entspannen gibt es außerdem ein Kino mit tollen Filmen, Leckereien und kuscheligen Decken, ein Spa mit Kryosaunen, Whirlpools, einen Fitnessraum und Yogaräume. Für müde und gestresste Eltern, die sich in aller Ruhe entspannen wollen, gibt es außerdem einen Spielplatz und eine spezielle Kinderbetreuung. Jugendliche bekommen sogar ihre eigene Graffiti-Wand!

Das Unternehmen hofft auf durchschnittlich 30 bis 40 % einheimische Besucher, während der Rest auf internationale Touristen entfällt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt bis zu fünf Nächte, denn das Hotel verfügt über zahlreiche fantastische Einrichtungen!

Der Geschäftsführer und Gründer von Legendary Hotels and Resorts, Dmitrijs Stals, erklärte:

„Wir von Legendary Hotels and Resorts möchten uns bei der isländischen Gemeinde für die freundliche Aufnahme und Unterstützung dieses und unserer anderen Projekte im ganzen Land herzlich bedanken. Es ist ein spannendes Projekt mit vielen Vorzügen für isländische und andere Familien. Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung des Resorts, das sich mit den Besten der Welt messen kann."

Informationen zu Legendary Hotels and Resorts ehf:

Legendary Hotels and Resorts ehf. ist ein Unternehmen mit Sitz in Reykjavik, der Hauptstadt Islands, und wird auch künftig nach weiteren Möglichkeiten in Nordeuropa und in anderen Regionen suchen. Das eingespielte Team kümmert sich eingehend um die Zufriedenheit und das Wohlergehen jedes einzelnen Gastes. Alle Hotelkonzepte werden auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung im Gastgewerbe und mit Hilfe von Rentabilitätsstudien von einer der „Big Four"-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt – eine sichere und zuverlässige Investition mit großem Wachstumspotenzial. Halten Sie sich auf dem Laufenden!

