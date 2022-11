O primeiro resort familiar da Islândia está a apenas alguns meses de distância

REYKJAVIK, Islândia, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Legendary Hotels and Resorts está fazendo um investimento substancial no setor de hospitalidade da Islândia, com a construção do primeiro resort familiar do país. A um custo de vários bilhões de coroas islandesas, o projeto empolgante está atualmente em suas etapas finais antes da aprovação e será lançado até o final de 2023.

Transformando um hotel existente, juntamente com mais de 50 ha de terreno, o resort familiar estará localizado na ilha do sul, próximo a várias grandes atrações turísticas. Com estábulos no local, uma grande arena de esportes equestres e zonas para esportes equestres, o resort terá muitas outras atrações, incluindo mini-golfe, pista de gelo, uma instalação de tênis de mesa, um campo de tiro e uma infinidade de oportunidades para praticar esportes e lazer, com algo para todos, de qualquer idade.

Para descanso e relaxamento, haverá também um cinema com programação de ótimos filmes, guloseimas para comer e cobertores aconchegantes, um spa com instalações que incluem criosaunas, ofurôs, academia e salas de ioga, e para os pais cansados e estressados descontraírem com total tranquilidade, haverá também um parque infantil e creches dedicadas para as crianças. Os adolescentes também terão sua própria parede de grafite!

A empresa espera uma média de 30 a 40% de visitantes locais, com turistas internacionais compondo o restante dos hóspedes do hotel. A estadia média chegará a até cinco noites, uma vez que o hotel tem muitas de suas próprias instalações fantásticas!

O CEO e fundador da Legendary Hotels and Resorts, Dmitrijs Stals, declarou:

"De toda a Legendary Hotels and Resorts, gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos ao município da Islândia por sua abordagem acolhedora e de apoio a este e a outros projetos nossos em todo o país. Este é um projeto empolgante, com muitos benefícios para a Islândia e outras famílias. Mal podemos esperar para lançar o resort, que ficará lado a lado com o melhor do mundo.

Sobre a Legendary Hotels and Resorts ehf:

A Legendary Hotels and Resorts ehf. é uma empresa constituída em Reykjavik, a capital da Islândia, e continuará a buscar mais oportunidades em todo o norte da Europa e além. A equipe coesa se preocupa profundamente com a satisfação e a felicidade de cada hóspede, com o conceito de cada hotel sendo criado usando décadas de experiência no setor de hospitalidade, juntamente com estudos de viabilidade realizados por empresas das redes de contabilidade Big Four - um investimento seguro e confiável, com infindáveis potenciais de crescimento. Confira este espaço!

FONTE Legendary Hotels & Resorts ehf

