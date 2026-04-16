Nuvoton lance une diode laser violette de haute puissance (402 nm, 4,5 W) d'avant-garde, dont le rendement est 1,5 fois supérieur à celui de son produit conventionnel

KYOTO, Japon, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Nuvoton Technology Corporation Japan (ci-après « NTCJ ») a annoncé le 15 avril qu'elle lancera en mai la production en série d'une « diode laser violette de haute puissance (402 nm, 4,5 W) » capable de produire une sortie optique de classe industrielle leader (*1) dans un boîtier CAN de 9,0 mm de diamètre (TO-9). Ce produit permet de multiplier par 1,5 le rendement optique par rapport au produit conventionnel de NTCJ (*2) grâce à sa structure de dispositif exclusive et à sa technologie de conception de la dissipation de la chaleur et contribue à améliorer le rendement de production des équipements optiques tels que les systèmes de lithographie sans masque. En outre, l'addition de ce produit à sa gamme permet à NTCJ de prendre en charge les principaux matériaux photosensibles utilisés dans l'emballage des semi-conducteurs avancés.

(*1) Au 15 avril 2026, d'après les recherches du NTCJ sur les diodes laser émettant à 402 nm dans un boîtier TO-9 CAN en fonctionnement à ondes continues (CW) à une température de boîtier (Tc) de 25C.

(*2) Produit conventionnel de NTCJ KLC432FL01WW (402 nm, 3,0 W, boîtier TO-9 CAN)

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Les diodes laser violettes de 402 nm sont généralement limitées par une efficacité relativement faible de la prise murale (WPE), l'auto-échauffement et la dégradation induite par les courtes longueurs d'onde, ce qui limite la stabilité du fonctionnement à haute puissance. Pour relever ces défis, la « structure du dispositif améliorant l'efficacité de la prise murale » et la « technologie de conditionnement à conduction thermique élevée qui dissipe efficacement la chaleur », utilisées dans la diode laser ultraviolette haute puissance annoncée en janvier 2026, ont été étendues à la bande violette. NTCJ est ainsi en mesure de proposer une diode laser violette à haute puissance qui atteint 1,5 fois la sortie optique du produit conventionnel de NTCJ, avec une durée de vie améliorée en fonctionnement à haute puissance et une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui contribue à augmenter le rendement de la production dans les équipements optiques industriels.

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Ce produit procure une valeur ajoutée significative dans le domaine de la lithographie sans masque pour l'emballage des semi-conducteurs avancés, un marché en pleine croissance dynamisé par la demande d'IA. La lithographie sans masque expose directement les schémas de câblage à partir des données de conception, ce qui réduit le coût et le temps de développement tout en permettant une rectification de haute précision du gauchissement et de la distorsion du substrat. Les diodes laser sont de plus en plus recherchées pour prendre en charge des longueurs d'onde proches de la ligne i de 365 nm et de la ligne h de 405 nm de la lampe à mercure, ainsi qu'un rendement optique plus élevé pour améliorer le débit. Après la diode laser ultraviolet haute puissance de 379 nm et 1,0 W pour les applications i-line annoncée en janvier 2026, NTCJ ajoute une diode laser violette haute puissance de 402 nm et 4,5 W pour les applications h-line, renforçant ainsi sa gamme de sources lumineuses pour la lithographie sans masque afin de prendre en charge plusieurs matériaux photosensibles majeurs et un débit plus élevé.

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En outre, ce produit élargit la gamme des « alternatives aux lampes à mercure basées sur les lasers à semi-conducteurs » de NTCJ, en offrant une nouvelle option de source lumineuse h-line pour la photopolymérisation, l'impression 3D, la détection, la biomédecine et le marquage. Cela contribue à améliorer l'efficacité des processus et à permettre de nouvelles applications optiques.

Figure 2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202604087113/_prw_PI5fl_sKw00fyg.jpg

Ce produit devrait être présenté sur le stand du NTCJ à l'occasion de l'OPIE '26, qui se déroulera à Yokohama, au Japon, du 22 au 24 avril 2026.

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site : https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0268

À propos de Nuvoton Technology Corporation Japan : https://www.nuvoton.co.jp/en/

OPIE (OPTICS & PHOTONICS International Exhibition) : https://www.opie.jp/en/