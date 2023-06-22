NWLC宣布设立堕胎服务法律辩护基金；在Dobbs决定做出一年后为获得堕胎服务提供支持

华盛顿2023年6月22日 /美通社/ -- 今天，在最高法院的 Dobbs 裁决推翻 罗伊诉韦德案近一年后，美国国家妇女法律中心（NWLC）启动了堕胎服务法律辩护基金（Abortion Access LDF），以帮助为面临与堕胎医疗有关的法律诉讼的堕胎患者和支持者支付法律费用。

自 Dobbs 决定做出以来，美国有关堕胎服务的法律环境变得比以往任何时候都更加混乱和敌对。 人们因寻求堕胎或帮助亲人堕胎而受到骚扰和威胁。

NWLC认为，如果人们面临与自己或亲人堕胎相关的法律后果，无论其支付能力如何，他们都应该获得法律代理服务。 堕胎服务法律辩护基金旨在增加为此目的提供的资源。 个人和组织可通过其律师向堕胎服务法律辩护基金申请帮助，以支付与其面临的民事或刑事法律诉讼有关的法律费用。

美国国家妇女法律中心总裁兼首席执行官Fatima Goss Graves表示："在过去一年中，由于残忍和误导性的 Dobbs 案决定，美国千百万人的生活、自由、经济保障以及健康和福祉遭到了破坏。 充满敌意的政策制定者利用推翻罗伊案的机会，在全国范围内进一步限制堕胎服务，反堕胎极端分子有恃无恐地将攻击范围扩大到跨性别社区、学校图书馆以及其间涉及的方方面面。 我们今天采取的这一大胆行动是我们整体工作中的一项关键组成部分，旨在确保任何寻求堕胎医疗的人都能获得可负担得起的相关服务，而不会遭遇污名化、羞辱或障碍。"

堕胎服务法律辩护基金主任Noel León补充道："最高法院剥夺我们宪法规定的堕胎权的决定引发了法律混乱，而我们启动堕胎服务法律辩护基金是因为每个人都应该获得法律代理服务，无论其支付能力如何。"

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SOURCE National Women's Law Center