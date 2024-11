NX Allemagne soutient la visite d'installations logistiques au Japon par la Hochschule Bremerhaven

TOKYO, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG (ci-après « NX Allemagne »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a contribué à l'organisation d'une visite d'étudiants de la Hochschule Bremerhaven (Université des sciences appliquées de Bremerhaven) en Allemagne dans les installations du groupe Nippon Express au Japon. Cette visite des installations logistiques exploitées par Nippon Express Co., Ltd. (ci-après « Nippon Express »), s'est déroulée le mercredi 9 octobre.

La Hochschule Bremerhaven a créé un département de logistique en 1976 et accorde une grande importance à la formation d'excellents étudiants par le biais de divers programmes internationaux.

Cette visite est née d'une demande adressée à NX Allemagne par la Verein der Wirtschaftsingenieure fur Transportwesen (VdWT) (Association des ingénieurs industriels pour le transport) afin de coordonner une visite des installations logistiques de Nippon Express au Japon. La VdWT a été fondée en 1983 par des professeurs et des étudiants du département de logistique de la Hochschule Bremerhaven afin de favoriser le networking entre l'université et l'industrie de la logistique.

Vingt-trois citoyens ont participé à la visite des sites de Nippon Express frôlant l'aéroport de Narita. Après avoir visité les centres logistiques de Narita Nos. 3 et 4, tous deux équipés de fonctions de sécurité et d'exportation aérienne de haute qualité, ainsi que le Narita Temperature Controlled HUB certifié par CEIV Pharma, les participants ont qualifié l'expérience de très intéressante et ont exprimé leur satisfaction d'avoir eu l'occasion de voir les installations de première main.

Le groupe NX s'est engagé à apporter des contributions sociales à l'échelle mondiale pour aider à développer les ressources humaines qui peuvent jouer un rôle actif dans l'industrie de la logistique.

