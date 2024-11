NX Deutschland unterstützt die Hochschule Bremerhaven bei der Besichtigung von Logistikeinrichtungen in Japan

TOKYO, 6. November 2024 /PRNewswire/ – Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG (nachstehend „NX Deutschland"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat einen Besuch von Studenten der Hochschule Bremerhaven in Deutschland in den Werken der Nippon Express Group in Japan mitorganisiert. Diese Besichtigung der von Nippon Express Co., Ltd. betriebenen Logistikeinrichtungen. (im Folgenden „Nippon Express") wurde am Mittwoch, dem 9. Oktober, durchgeführt.

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202410309058-O3-uf88j2X6

Fotos von der Tour1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410309058/_prw_PI1fl_33b1hPtD.jpg

Fotos von der Tour2:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410309058/_prw_PI2fl_lXV3Pv3U.jpg

Die Hochschule Bremerhaven richtete 1976 einen Fachbereich Logistik ein und legt großen Wert auf die Ausbildung exzellenter Studenten durch eine Vielzahl internationaler Programme.

Dieser Besuch geht auf eine Anfrage des Vereins der Wirtschaftsingenieure für Transportwesen (VdWT) an NX Deutschland zurück, einen Besuch der Logistikeinrichtungen von Nippon Express in Japan zu koordinieren. Der VdWT wurde 1983 von Professoren und Studenten des Fachbereichs Logistik der Hochschule Bremerhaven gegründet, um die Vernetzung zwischen der Hochschule und der Logistikbranche zu fördern.

23 Personen nahmen an der Tour teil und besuchten die Geschäftsstellen von Nippon Express in der Nähe des Flughafens Narita. Nach der Besichtigung der Narita-Logistikzentren Nr. 3 und 4, die beide mit hochwertigen Sicherheits- und Luftfracht-Exportfunktionen ausgestattet sind, sowie des CEIV-Pharma-zertifizierten Narita-Temperaturkontroll-HUBs beschrieben die Teilnehmer die Erfahrung als sehr interessant und drückten ihre Wertschätzung für die Gelegenheit aus, die Einrichtungen aus erster Hand zu besichtigen.

Die NX Group ist bestrebt, auf globaler Ebene soziale Beiträge zu leisten, um die Entwicklung von Humanressourcen zu unterstützen, die eine aktive Rolle in der Logistikbranche spielen können.

