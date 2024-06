NX Europe stellt auf der LogiPharma 2024 aus

TOKYO, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (im Folgenden „NX Europe"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., nahm von Dienstag, 16. April, bis Donnerstag, 18. April, an der LogiPharma 2024 in Lyon, Frankreich, teil.

Foto: Der Stand von NX Europe

Die LogiPharma ist eine der größten internationalen pharmazeutischen Fachmessen in Europa, die sich auf Themen, Trends und die neuesten Technologien in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Lieferkette konzentriert.

Die Ausstellung zog rund 2.000 Teilnehmer aus einer Vielzahl von Unternehmen an, die an der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln beteiligt sind, darunter pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen, Hersteller von medizinischen Geräten und Logistikunternehmen.

Dies war das zweite Jahr in Folge, in dem NX Europe an der Ausstellung teilnahm. Das NX Healthcare-Team der NX Group stellte sein globales Netzwerk von Good Manufacturing Practices (GMP)-zertifizierten Standorten und seine hochwertigen Transport- und Lagerungsdienste vor, die die vielfältigen, auf pharmazeutische Distributionsprozesse zugeschnittenen Temperaturkontrolllösungen der Gruppe anbieten. Die Experten diskutierten und präsentierten auch die ambitionierte Nachhaltigkeits-Roadmap der NX Group, die auf Lösungen für die pharmazeutische Lieferkette zugeschnitten ist.

Die NX Group wird ihre pharmazeutischen Logistikdienstleistungen weiter ausbauen und ihre globalen Bemühungen in der Pharmaindustrie verstärken, die im Geschäftsplan der Gruppe als vorrangige Branche eingestuft wurde.

