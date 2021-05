Nxchange adquire mercado privado baseado em blockchain Bondex

"A Nxchange, há tempos, vem manifestando interesse em usar estruturas de financiamento descentralizado (DeFi), e uma oportunidade nos foi apresentada de formar uma equipe comprometida e entusiasmada que está claramente alinhada com nossa missão na Nxchange. Essa missão é oferecer soluções financeiras inovadoras para investimentos alternativos", disse Marleen Evertsz, CEO e fundadora da Nxchange. "Com a Nxchange posicionada na Europa como o lugar para investir e negociar ativos alternativos em um mercado regulamentado, assumir uma plataforma de emissão privada plenamente estabelecida que pode oferecer a experiência que os nossos usuários da Nxchange esperam foi o encaixe perfeito para nós."

A Bondex oferece uma plataforma baseada em blockchain que as empresas podem licenciar a fim de digitalizar seu registro de acionistas e tokenizar suas ações ou títulos. Ao licenciar a plataforma, uma empresa pode auto-estruturar a emissão de uma ação ou título na blockchain envolvendo seus funcionários, clientes diretos ou outras partes interessadas, ou simplesmente utilizar a plataforma Bondex para gerenciar seus acionistas, já que a plataforma oferece funcionalidade para, entre outros, processo KYC/AML para investidores em processo de integração, pagamentos, negociações via OTC, gestão de fundos e gestão social.

A Nxchange acredita que a tokenização de ativos alternativos desempenhará um papel vital no futuro do ecossistema financeiro. Ao incluir essa classe de ativos, a Nxchange agora está posicionada de forma única como uma solução de 360 graus para todas as necessidades de investimento de millennials europeus.

"Queremos que nossa comunidade saiba que essa etapa levará a recursos maiores e mais interessantes no futuro e que ela pode esperar uma versão aprimorada da plataforma que já adoram", disse Jos van Alphen, fundador e CEO da Bondex.

A localização da Bondex será na sede da Nxchange em Amsterdã. Informações atualizadas sobre o roteiro de produtos da Nxchange, bem como novos recursos que os usuários da Nxchange podem aguardar, serão compartilhados em uma data futura.

A Nxchange é a primeira empresa europeia de valores mobiliários totalmente regulamentada para títulos e ativos digitalizados (tokenizados), que permite o comércio, a liberação e a liquidação em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana e negociação peer-2-peer. A Nxchange é uma plataforma de negociação abrangente desenvolvida em estreita cooperação com a AFM (autoridade holandesa para mercados financeiros) e possui uma licença de mercado regulamentado, uma licença MTF e uma licença de empresa de investimentos emitida pelo Ministério das Finanças holandês e pela AFM. A Nxchange trabalha em estreita colaboração com autoridades reguladoras europeias e estabeleceu fortes parcerias com participantes tradicionais e novos do mercado de capitais, como o ABN Amro Clearing Bank, o Rabobank e a Euroclear.

