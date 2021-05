Nxchange doet strategische overname van blockchain-based private beurs, Bondex

"Nxchange toont al langer interesse om verder gebruik te maken van Decentralized Financing (DeFi) - structuren. Via deze weg hebben we de kans gekregen om een betrokken en enthousiast team te verwelkomen met een missie die duidelijk aansluit bij de missie van Nxchange. Deze missie is om innovatieve, alternatieve financieringsoplossingen te bieden.", aldus Marleen Evertsz, CEO en oprichter van Nxchange.

Bondex is een op blockchain technologie gebouwd platform waarvan bedrijven een licentie kunnen afnemen om hun aandeelhoudersregister te digitaliseren en hun aandelen of obligaties te tokenizen. Middels het platform kan een bedrijf zelf een (certificaten van) aandelen- of obligatie-uitgifte op de blockchain structureren en zo hun werknemers, directe klanten of andere belanghebbenden betrekken bij de onderneming, waarbij het platform functionaliteit biedt voor onder meer het KYC/AML-proces bij onboarding van investeerders, betalingen, OTC-handel, fondsbeheer en social management.

Nxchange gelooft dat het tokeniseren van alternatieve activa een cruciale rol zal spelen in de toekomst van het financiële ecosysteem. Door deze activaklasse op te nemen, bevindt Nxchange zich nu in een unieke positie om zichzelf te positioneren als een 360-graden beurs voor alle investeringsbehoeften van Europese millennials.

"We willen dat onze community weet dat deze stap zal leiden tot meer functionaliteiten in de toekomst en dat ze kunnen uitkijken naar een nog uitgebreidere versie van het platform waar ze nu al van houden.", aldus Jos van Alphen, oprichter en CEO van Bondex.

Bondex wordt gevestigd op het hoofdkantoor van Nxchange in Amsterdam. Verdere updates over de product roadmap van Nxchange en nieuwe functies waar Nxchange-gebruikers naar uit kunnen kijken, zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Over Nxchange

Nxchange is de eerste volledig gereguleerde Europese effectenbeurs voor (tokenized) effecten en gedigitaliseerde activa, waardoor real-time handel, clearing en afwikkeling, 24/7 en peer-2-peer-handel mogelijk is. Nxchange is een uitgebreid handelsplatform dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de AFM (de Autoriteit Financiële Markten) en beschikt over een Gereglementeerde markt-vergunning, een MTF-vergunning en een vergunning voor een Beleggingsonderneming die is afgegeven door het Ministerie van Financiën en de AFM. Nxchange werkt nauw samen met Europese toezichthouders en heeft sterke samenwerkingen opgezet met grote spelers op de kapitaalmarkt zoals ABN Amro Clearing bank, Rabobank, en Euroclear.

