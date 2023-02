O 6º Prêmio Guangzhou já está com as inscrições abertas

GUANGZHOU, China, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 23 de fevereiro, a cerimônia de lançamento do6º Prêmio Internacional de Inovação Urbana de Guangzhou (Prêmio Guangzhou) foi realizada em Barcelona, Espanha, durante o Retiro e Campus Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) de 2023. Na reunião, a CGLU, a Associação Mundial das Grandes Metrópoles (Metropolis) e a cidade de Guangzhou anunciaram conjuntamente a convocação para inscrições do 6º Prêmio Guangzhou. O Sr. Deng Changxiong, vice-diretor da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Municipal de Guangzhou, Sra. Emilia Saiz, Secretária Geral da CGLU, e o Sr. Jordi Vaquer, Secretário Geral da Metropolis, participaram da reunião e fizeram discursos.

WechatIMG16930

O Sr. Deng leu uma mensagem de felicitações da Associação do Povo Chinês para Amizade com Países Estrangeiros (CPAFFC) em seu discurso. "A CPAFFC está disposta a trabalhar com os governos de todas as cidades para apoiar a CGLU e a Metrópole para desempenhar um papel maior e continua a fazer bom uso de plataformas internacionais como o Fórum Global de Prefeitos e o Prêmio Guangzhou para criar oportunidades para cooperação e desenvolvimento entre cidades globais."

A Sra. Emilia Saiz e o Sr. Jordi Vaquer apreciaram muito as conquistas e contribuições feitas por Guangzhou na promoção ativa do intercâmbio internacional e da cooperação entre as cidades e na promoção do desenvolvimento inovador de cidades globais, e expressou seu apoio contínuo e inabalável ao desenvolvimento do Prêmio Guangzhou.

Copatrocinado pela cidade de Guangzhou, pela UCLG e pela Metrópole, o Prêmio Guangzhou visa reconhecer a inovação na melhoria da sustentabilidade social, econômica e ambiental e boa governança urbana em cidades e regiões e, ao fazer isso, promover a prosperidade e a qualidade de vida de seus cidadãos. Até o momento, foram realizados cinco ciclos, atraindo mais de 1.300 iniciativas em todo o mundo. Tornou-se uma plataforma global para aprendizado de cidade a cidade e documentação, disseminação e análise da implementação local de agendas globais, incluindo a SDGs e a New Urban Agenda (NUA).

O 6º Prêmio Guangzhou agora está pedindo a participação de todas as cidades e governos locais de todo o mundo com iniciativas em andamento ou recentemente concluídas, incluindo aquelas implementadas em colaboração com parceiros privados e da sociedade civil. Por favor, saiba mais sobre as diretrizes detalhadas em: http://www.guangzhouaward.org/The6thGuangzhouAward?lang=en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008862/WechatIMG16930.jpg

FONTE The Guangzhou Award Secretariat

SOURCE The Guangzhou Award Secretariat