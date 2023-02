Ya se están recibiendo candidaturas para el sexto premio Guangzhou Award

CANTÓN, China, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El 23 de febrero se llevó a cabo en Barcelona, España, la ceremonia de inauguración del sexto premio Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) durante el evento 2023 United Cities and Local Governments (UCLG) Retreat and Campus. En la reunión, UCLG (Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), la World Association of the Major Metropolises (Metropolis) y la ciudad de Cantón anunciaron conjuntamente la convocatoria al sexto premio Guangzhou Award. El Sr. Deng Changxiong, subdirector de la Comisión de la Oficina de Relaciones Exteriores del Comité Municipal de Cantón, la Sra. Emilia Saiz, secretaria general de UCLG, y el Sr. Jordi Vaquer, secretario general de Metropolis, asistieron a la reunión y pronunciaron discursos.

En su presentación, el Sr. Deng dio lectura a un mensaje de felicitación de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros (CPAFFC). "La CPAFFC está dispuesta a trabajar con los gobiernos de todas las ciudades para apoyar a la UCLG y a Metropolis a tener un papel más importante, y sigue haciendo un buen uso de plataformas internacionales como el Foro Mundial de Alcaldes (Global Mayors' Forum) y el Guangzhou Award para crear oportunidades de cooperación y desarrollo entre las ciudades globales".

La Sra. Emilia Saiz y el Sr. Jordi Vaquer valoraron positivamente los logros y las contribuciones realizados por Cantón en la promoción activa del intercambio y la cooperación internacionales entre las ciudades y en el fomento del desarrollo innovador de las ciudades globales, y expresaron su continuo apoyo al desarrollo del Guangzhou Award.

Copatrocinado por la ciudad de Cantón, la UCLG y la Metropolis, el premio Guangzhou Award tiene como objetivo reconocer la innovación en la mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental, así como en la buena gobernanza urbana en ciudades y regiones, y, al hacerlo, promover la prosperidad y la calidad de vida de sus ciudadanos. Hasta la fecha, se han celebrado cinco eventos, que han logrado atraer más de 1.300 iniciativas en todo el mundo. Se ha convertido en una plataforma global para el aprendizaje de ciudad a ciudad y la documentación, difusión y análisis de la implementación local de agendas globales como ODS y la Nueva Agenda Urbana (NUA).

El sexto premio Guangzhou Award ahora convoca la participación de todas las ciudades y gobiernos locales de todo el mundo con iniciativas en curso o recientemente completadas, incluidas aquellas que se implementan en colaboración con socios privados y de la sociedad civil. Obtenga más información sobre las pautas detalladas en: http://www.guangzhouaward.org/The6thGuangzhouAward?lang=en

FUENTE The Guangzhou Award Secretariat

