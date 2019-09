O Appy Pie Snappy 2.0 traz atualizações em tempo real, acesso offline e melhor segurança de dados!

RIO DE JANEIRO, 27 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Appy Pie tem o orgulho de anunciar o lançamento do Snappy 2.0, a atualização mais recente para seu construtor de aplicativos. Esta atualização, atualmente na versão beta, foi lançada recentemente com a promessa de ajudar os usuários a criar aplicativos mais rápidos, com desempenho otimizado e seguro.

Além da otimização, o Snappy 2.0 também oferece atualizações em tempo real, acesso seletivo à API e criptografia extensa de dados. O criador de aplicativos tornou a segurança de dados sua principal prioridade e o Snappy 2.0 vem equipado com os mais avançados recursos de criptografia. Sua proteção é aprimorada ainda mais pelo acesso seletivo concedido às APIs autorizadas baseadas em token. A Appy Pie certificou-se de seguir as diretrizes da política de segurança de conteúdo (CSP) e armazenamento seguro.

"O recurso de atualização em tempo real e a sincronização offline são feitos sob medida para o aplicativo móvel. O Snappy 2.0 otimiza os aplicativos que já foram criados e os torna muito mais rápidos. A otimização do desempenho torna a experiência do usuário final melhor e até os aplicativos mais pesado funcionarão mais rapidamente também. Queremos garantir que a experiência em nosso criador de aplicativos continue melhorando e o Snappy 2.0 é um passo para essa melhoria", diz o CEO Scot Small.

Appy Pie é a solução perfeita para pequenas empresas e indivíduos que procuram uma maneira de criar aplicativos sem precisar de desenvolvimento complicado e codificação rígida. A interface fácil oferece a você a chance de ter seus próprios aplicativos com o mínimo de esforço e ajuda sua empresa a crescer de maneira eficaz. A novidade aprimora os pontos fortes do criador de aplicativos. A Appy Pie também fornece uma plataforma de automação de fluxo de trabalho - o Appy Pie Connect.

Sobre Appy Pie

Appy Pie, uma marca comercial da Appy Pie LLP, é um líder no movimento de aplicativos para dispositivos móveis que permite que qualquer pessoa transforme suas ideias em aplicativos em realidade, sem nenhum conhecimento técnico. Basta arrastar e soltar os recursos e criar um aplicativo avançado para Android ou iOS para smartphones. Você pode começar a criar seu aplicativo rapidamente e instalá-lo em seu aparelho.

