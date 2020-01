O astro global do polo Ignacio "Nacho" Figueras foi revelado como embaixador da marca para o destino ultra-luxuoso, o resort AMAALA na Arábia Saudita

Mais conhecido como "Nacho", Figueras está classificado como um dos 100 principais jogadores de polo do mundo. Frequentador de programas de TV internacionais, o astro tem um enorme número de seguidores globalmente e foi eleito uma vez como o segundo homem mais bonito do mundo pelos leitores da revista Vanity Fair . Na sua mais recente função, Nacho irá ajudar a moldar as instalações de polo de classe mundial no AMAALA e representar a marca em jogos de polo internacionais.

"Sempre disse que a missão da minha vida é levar o polo para o mundo um pouco mais, então, a chance de ajudar a moldar aquelas que serão as melhores instalações de polo de todo o mundo é uma oportunidade incrivelmente empolgante para mim, e uma que eu simplesmente não poderia recusar", comentou Figueras. "Darei consultoria na estratégia geral incluindo projeto, construção, operações, marketing e planejamento de eventos das instalações de polo no AMAALA".

Sendo um embaixador do AMAALA concentrado no esporte de polo, Nacho terá a função de estabelecer prestigiosos eventos de polo no AMAALA, bem como em todo o mundo através de patrocínios de times e outras ativações. Ele ajudará a estabelecer a Academia de Treinamento de Polo do AMAALA, encorajando a participação de jovens no esporte e oferecerá aos hóspedes selecionados a oportunidade de treinar polo com ele sendo seu treinador pessoal.

Comentando sobre o acordo, o executivo chefe do AMAALA, Nicholas Naples, disse, "Nossa parceria com Nacho demonstra o quão seriamente vemos o jogo de polo como um componente da experiência de esporte e estilo de vida do AMAALA. Nacho está regularmente classificado entre os principais jogadores com um perfil que transcende o próprio esporte dando a ele o apelido de 'David Beckham do polo'. Ele é o embaixador ideal para as instalações de classe mundial que ajudarão a promover o esporte de polo na Arábia Saudita".

O projeto das instalações de polo será baseado em referências internacionais, e incluirá um número, tamanho e locais adequados para os equipamentos de polo e outras instalações equestres para fazer deste um local de classe mundial. As amenidades incluirão um hotel com tema equestre e um country club, vilas e áreas de paddock, estábulos, hospedagem para cavalos e áreas de spa e tratamentos de recuperação para cavalos. As instalações também terão áreas para visitantes, trilhas para equitação e cavalgadas com intuito recreativo. Haverá também campos de pôneis para as crianças.

"Isso é muito empolgante para o esporte de polo no Reino", comentou o presidente do conselho da Federação Saudita de Polo, Amr Zedan. "As instalações que estão sendo planejadas no AMAALA são verdadeiramente de classe mundial e irão inspirar uma nova geração de jovens sauditas a adotarem o esporte e aprenderem com astros globais como Nacho".

Após a assinatura oficial da parceria, Nacho liderou um time de polo do AMAALA para a vitória no histórico Campeonato de Polo do Deserto de AlUla. O primeiro jogo organizado em associação com a Federação Saudita de Polo, bem como com a Comissão Real para AlUla, foi realizado como parte do festival de Inverno em Tantora. Apresentando quatro times de três jogadores incluindo Time AMAALA, Time AlUla, Time Al Nahla Bentley e Time Richard Mille, o campeonato terminou com a histórica vitória do Time AMAALA, culminando em uma cerimônia de premiação apresentada por Sua Alteza Real Abdulaziz bin Turki bin Faisal, o presidente do conselho da Autoridade Geral dos Esportes.

O AMAALA é sustentado por três pilares de bem-estar e esportes, artes e cultura e sol, mar e estilo de vida. É também dedicado à construção e práticas operacionais sustentáveis, com preservação e melhoria do meio ambiente que são primordiais para o sucesso do ambicioso projeto.

