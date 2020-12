O Banco Santander, 4º maior banco da Europa e 12º maior do mundo, escolhe a Insider para promover experiências e fidelidade omnicanal individualizadas

Agora, o Santander pode se conectar e interagir com os clientes reais e potenciais do seu banco quando e como eles quiserem com a plataforma da Insider aprimorada por IA e centrada no crescimento.

SAO PAULO, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Ao observar o incremento no setor bancário totalmente digital e o aumento das interações sem contato, o Banco Santander fez uma parceria com a Insider para oferecer a seus clientes experiências omnicanal individualizadas.

O Santander usará os robustos recursos de personalização da Insider para atrair, envolver e converter novos clientes para impulsionar o número de aplicações para seus produtos e serviços financeiros. As ferramentas de marketing multicanal individualizadas da Insider, aprimoradas por IA, permitirão que os profissionais de marketing ofereçam aos clientes experiências personalizadas, relevantes e inspiradoras de fidelidade.

A Plataforma de Gerenciamento de Crescimento (Growth Management Platform, GMP) da Insider ajuda os profissionais de marketing a conduzir jornadas e crescimento individualizados do cliente com recursos avançados de microssegmentação sem a necessidade de integrações demoradas ou complicadas ou uma dependência excessiva das sobrecarregadas equipes de TI.



A plataforma aprimorada por IA possibilita a personalização omnicanal inteligente para mais de 800 marcas, incluindo UNIQLO, Decathlon, Samsung, Toyota, Carrefour, MediaMarkt, Estée Lauder, Adidas, Levi's, Puma, GAP, Virgin, AVIS, Marks & Spencer, Avon, Nissan, BBVA, IKEA, e CNN.

"No Reino Unido, Europa, LATAM e muito mais, estamos prontos para caminhar com o Banco Santander para transformar o banco on-line em uma experiência de cada vez. Estamos entusiasmados com a jornada de crescimento que temos pela frente e já colocamos em ação planos ousados", disse Hande Cilingir, CEO e co-fundador da Insider.

A instituição de serviços bancários e financeiros também pode direcionar os clientes de forma ainda mais eficaz com a personalização sem limites em canais off-line usando táticas subutilizadas e canais de mensagens emergentes como o Facebook Messenger e o WhatsApp Business API oferecidos pela plataforma Insider. Juntos, o Santander e a Insider quebrarão as barreiras para a criação de uma experiência unificada do cliente em todos os canais.

Sobre a Insider

A Insider é uma empresa de SaaS com uma abordagem proprietária para a orquestração de experiência multicanal que recentemente anunciou rodada de financiamento da Série C de US$ 32 milhões,, liderada pela Riverwood Capital e com participação das empresas Sequoia, Wamda e Endeavor Catalyst. A Insider foi apresentada no Quadrante Mágico Gartner para Núcleos de Marketing Multicanal 2020 e se tornou a líder nº 1 nas grades de Software de Marketing Móvel e Personalização da G2Crowd com uma classificação de 4,7/5 com base em 100% de avaliações de usuários, por 15 trimestres consecutivos. A CrunchBase classificou a cofundadora e CEO da Insider, Hande Cilingir, como uma das maiores CEOs mulheres fora dos EUA.

A Insider possui 25 escritórios, incluindo Londres, Singapura, Tóquio, Seul, Sidney, Indianápolis, Nova York, São Paulo, Helsinque, Barcelona e Amsterdã.

