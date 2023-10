O Biochar oferece um caminho acelerado para a descarbonização global, diz nova pesquisa

Os dados inéditos destacam o potencial do biochar de ampliar as remoções de carbono como uma solução benéfica para as pessoas e para o planeta.

O biochar pode potencialmente remover até 6% das emissões globais anualmente , o equivalente aproximado a 3 bilhões de toneladas de CO2 ou às emissões totais de 803 usinas de energia a carvão em um ano.

O biochar também tem um potencial mínimo de remoção de 10% em mais de 25 países, concentrado na África, na América do Sul e na Europa Oriental , e pode potencialmente reduzir as emissões de carbono em mais de 30% em Essuatíni e mais de 20% no Malaui, na Argentina e em Gana.

O maior potencial de remoção de dióxido de carbono (CDR) depende dos maiores emissores do mundo, incluindo China , Estados Unidos, Brasil e Índia, que podem traçar um caminho para reduções sustentáveis de emissões por meio do biochar.

WASHINGTON, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma nova pesquisa inovadora mostra que a solução de remoção de carbono biochar pode desempenhar um papel significativo nas reduções globais de emissões a nível mundial e nacional. A antiga prática agrícola pode ajudar os países a mitigar as ameaças das mudanças climáticas e a descarbonizar em escala, ao mesmo tempo em que se adaptam aos efeitos das mudanças climáticas e liberam benefícios econômicos e sociais.

Desenvolvido pela primeira vez por comunidades indígenas na Amazônia há milhares de anos e agora uma indústria global em rápida expansão, o biochar é um material criado pelo aquecimento de materiais orgânicos, como resíduos florestais e agrícolas, que, de outra forma, liberariam emissões durante a decomposição. Ao converter esses materiais em biochar, o carbono fica bloqueado por séculos a milênios. Quando usado como corretivo do solo, o biochar pode melhorar a saúde do solo e aumentar a retenção de água e nutrientes nos solos, ajudando a atenuar e a se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas.

Publicada na revista Biochar, revisada por pares e encomendada pela International Biochar Initiative (IBI), a pesquisa quantifica o potencial de CDR do biochar em 155 países, com potencial de remoção líquida em escala nacional e global, pressupondo um suprimento sustentável de quantidades de biomassa não cultivada para fins específicos. Fornecendo atualmente a grande maioria dos créditos de carbono disponibilizados, o biochar é uma solução acessível, escalonável e prontamente disponível que, ao contrário de outros métodos de CDR, também oferece co-benefícios ambientais e sociais, como a melhoria da saúde do solo, levando ao aumento do rendimento das colheitas.

"Esta é a primeira pesquisa a quantificar o papel significativo que o biochar pode desempenhar na ação climática mundial e nas estratégias de remoção de carbono a nível de países específicos. Para ampliar o potencial do biochar ao máximo, agora temos um ponto de partida do que é possível a nível nacional. Ao considerar o impacto climático dos co-benefícios, como o deslocamento de combustíveis fósseis, melhores rendimentos agrícolas e solos mais saudáveis, também podemos ir mais longe, obtendo um melhor panorama do potencial completo de solução climática do biochar", disse o Dr. Thomas Trabold, coautor e professor pesquisador do Golisano Institute for Sustainability do Rochester Institute of Technology.

A consideração do relatório sobre os países com pequenas emissões é particularmente significativa. Embora muitos países com pequenas emissões tenham sido os que menos contribuíram para as mudanças climáticas, eles estão sofrendo seus impactos de forma desproporcional, desde a erosão do solo até as condições climáticas extremas. O biochar oferece uma abordagem circular e sustentável para a atenuação das mudanças climáticas, dando a esses países a oportunidade de maximizar a remoção de carbono, ao mesmo tempo em que aumentam as receitas nacionais e locais. Ele torna a produção agrícola mais sustentável em todas as escalas, desde a proteção da segurança do solo até a criação de oportunidades de emprego na esfera comunitária e comercial. Para os agricultores que enfrentam vários desafios relacionados às mudanças climáticas, o biochar é um divisor de águas.

Chamado de "ouro negro da natureza" por seus defensores, o entusiasmo em torno do biochar vem se desenvolvendo há décadas, embora uma histórica falta de atenção e investimento tenha impedido o crescimento do setor. A pesquisa enfatiza que, com o aumento da urgência climática, agora é a hora de colaborar em todos os níveis, desde os formuladores de políticas até os agricultores, para eliminar os gargalos da cadeia de suprimentos, acelerar o investimento e aumentar a demanda de longo prazo para que a tecnologia possa ser implementada em escala.

"À medida que a comunidade global se aproxima da COP28, essa pesquisa apresenta um apelo urgente à ação para que os líderes mundiais garantam que essa solução poderosa esteja nas estratégias contra as mudanças climáticas de todos os países. O biochar não apenas bloqueia o carbono com segurança, mas também é uma solução circular para ajudar a alimentar o mundo, descarbonizar o ambiente construído e remover poluentes da água e do solo. Para permanecermos numa trajetória de 1,5 °C, devemos acelerar o uso do biochar e incluí-lo em nossa caixa de ferramentas climáticas", disse Wendy Lu Maxwell-Barton, diretor executivo da IBI.

Saiba mais e acesse o relatório completo em https://biochar-international.org/news/biochar-offers-an-accelerated-pathway-to-global-decarbonization-says-new-research/

Sobre a International Biochar Initiative (IBI)

A IBI é uma plataforma global para promover a colaboração das partes interessadas, boas práticas do setor e padrões ambientais e éticos para apoiar sistemas de biochar que sejam seguros e economicamente viáveis. Com mais de 650 membros sediados em 63 países, os membros da IBI incluem mercados de carbono, produtores de biochar, usuários de biochar, inovadores tecnológicos, pesquisadores e outras organizações sem fins lucrativos.

Contato para a imprensa:

Jacqueline Siffer , executiva de contas sênior

, executiva de contas sênior Browning Environmental Communications

+1 (856) 720-0035 | [email protected]

FONTE International Biochar Initiative

SOURCE International Biochar Initiative