Le biochar offre un moyen accéléré de décarbonisation à l'échelle mondiale, selon une nouvelle étude

Cette étude, la première du genre, met en évidence le potentiel du biochar à augmenter l'absorption du carbone, une solution bénéfique tant pour les populations et que pour la planète.

Le biochar pourrait permettre d'éliminer jusqu'à 6 % des émissions mondiales chaque année , soit l'équivalent approximatif de 3 milliards de tonnes de CO2 ou les émissions totales de 803 centrales électriques au charbon en un an.

Le biochar a également un potentiel d'élimination minimal de 10 % dans plus de 25 pays, principalement en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, et permettrait de réduire les émissions de carbone de plus de 30 % en Eswatini et de plus de 20 % au Malawi , en Argentine et au Ghana .

Ce sont les plus gros émetteurs mondiaux, notamment la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Inde, qui ont le plus grand potentiel d'élimination du dioxyde de carbone, et qui peuvent tracer la voie d'une réduction durable des émissions grâce au biochar.

WASHINGTON, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude révolutionnaire montre que le biochar, une solution d'élimination du carbone, peut jouer un rôle important dans la réduction des émissions à l'échelle mondiale et nationale. Cette très vieille pratique agricole peut aider les pays à atténuer les menaces posées par le changement climatique et à procéder à une décarbonisation à grande échelle, tout en s'adaptant aux effets du changement climatique et en offrant des avantages économiques et sociaux.

Mis au point par les communautés indigènes d'Amazonie il y a des milliers d'années et devenu une industrie mondiale en pleine expansion, le biochar est un matériau créé en chauffant des matières organiques - telles que les résidus forestiers et agricoles - qui, autrement, libéreraient des émissions lors de leur décomposition. En convertissant ces matières en biochar, le carbone est piégé pour des siècles, voire des millénaires. Utilisé comme amendement du sol, le biochar peut améliorer la santé du sol et augmenter la rétention d'eau et de nutriments dans les sols, contribuant ainsi à l'atténuation des effets du changement climatique et à l'adaptation à ces effets.

Publiée dans la revue à comité de lecture Biochar et commandée par l'International Biochar Initiative (IBI), cette étude quantifie le potentiel du biochar en matière d'élimination du dioxyde de carbone dans 155 pays, ainsi que le potentiel d'élimination nette à l'échelle nationale et mondiale, dans l'hypothèse d'un approvisionnement durable en quantités de biomasse non cultivées à des fins spécifiques. Le biochar, qui fournit actuellement la grande majorité des crédits carbone offerts, est une solution abordable, évolutive et facilement disponible qui, contrairement à d'autres méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, offre également des avantages environnementaux et sociaux tels que l'amélioration de la santé des sols, qui entraîne une augmentation des rendements des cultures.

« Il s'agit de la première recherche à quantifier le rôle important que le biochar peut jouer dans les stratégies mondiales de lutte contre le changement climatique et d'élimination du carbone, au niveau de chaque pays. Pour que le biochar atteigne son plein potentiel, nous disposons désormais d'un point de départ de ce qui est possible au niveau national. En tenant compte de l'impact sur le climat des co-bénéfices tels que le remplacement des combustibles fossiles, l'amélioration du rendement des cultures et de la qualité des sols, nous pouvons aller plus loin et obtenir une meilleure image du potentiel du biochar en tant que solution climatique complète », a déclaré Thomas Trabold, coauteur et professeur-chercheur au Golisano Institute for Sustainability du Rochester Institute of Technology.

La prise en compte par le rapport des pays à faible taux d'émission est particulièrement pertinente. Bien que ces pays soient ceux qui contribuent le moins au changement climatique, ils en subissent les effets de manière disproportionnée, qu'il s'agisse de l'érosion des sols ou des conditions météorologiques extrêmes. Le biochar offre une approche circulaire et durable de l'atténuation du changement climatique, donnant à ces pays la possibilité de maximiser l'élimination du carbone tout en augmentant les revenus nationaux et locaux. Il améliore la durabilité de la production agricole à tous les niveaux, de la protection de la sécurité des sols à la création de possibilités d'emploi au niveau communautaire et commercial. Pour les agriculteurs confrontés à de multiples défis liés au changement climatique, le biochar vient changer la donne.

Appelé « l'or noir de la nature » par ses défenseurs, le biochar suscite un engouement depuis des décennies, bien qu'un manque historique d'attention et d'investissement ait entravé la croissance de l'industrie. L'étude souligne qu'avec l'urgence climatique croissante, le moment est venu de collaborer à tous les niveaux - des décideurs politiques aux agriculteurs - pour éliminer les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, accélérer les investissements et accroître la demande à long terme afin que la technologie puisse être déployée à grande échelle.

« Alors que la communauté mondiale se rapproche de la COP28, cette étude lance un appel urgent à l'action pour que les dirigeants du monde entier veillent à ce que cette solution puissante figure dans la stratégie de lutte contre le changement climatique de chaque pays. Non seulement le biochar piège le carbone en toute sécurité, mais il constitue également une solution circulaire qui contribue à nourrir le monde, à décarboniser l'environnement bâti et à éliminer les polluants présents dans l'eau et le sol. Pour rester sur une trajectoire 1,5°C, nous devons accélérer l'utilisation du biochar et l'inclure dans notre boîte à outils climatique », a déclaré Wendy Lu Maxwell-Barton, directrice exécutive de l'IBI.

