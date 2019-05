O Centro dos Exportações da Rússia apresentou um estande dos equipamentos médicos em São Paulo

«As empresas representadas no estande da CER têm experiência bem sucedida de vendas internacionais, o que já indica seu alto potencial de exportação. Não é a primeira vez que muitas dessas empresas vieram ao Brasil , e junto com a exposição estão negociando ativamente o fornecimento de seus produtos, o que é um sucesso inquestionável, dada a complexidade desta região e deste mercado. Como no mundo todo, a assistência médica no Brasil é um dos setores mais regulamentados. Ao fornecer equipamentos médicos aqui, é preciso competir não apenas com fabricantes locais, mas também com grandes corporações internacionais. E vemos que nossas empresas estão prontas para esta competição e oferecem produtos que atendem aos padrões internacionais de qualidade» comentou Viktor Sheremetker, Representante Adjunto de Comércio da Federação Russa na República Federativa do Brasil, Chefe do Escritório de Vendas em São Paulo, que visitou a exposição "Made In Russia" e conversou com participantes do estande sobre possíveis perspectivas e mecanismos de comercialização de produtos no mercado brasileiro.

No estande "Made In Russia" e também fora dele aconteceram mais de 200 encontros e mais de 97 negociações comerciais. Alguns deles já apresentaram resultados - 1/3 de expositores assinaram os acordos com o lado brasileiro na cooperação e no fornecimento de seus produtos ao país

No total, na Hospitalar 2019, pelo calculo dos organizadores do evento, participaram 1200 marcas, 8000 delegados e 85 000 profissionais da indústria médica de mais de 50 países

