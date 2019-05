REC presenta exposición de equipamiento médico en São Paulo

SÃO PAULO y MOSCÚ, 31 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La semana pasada, del 21 al 24 de mayo, Brasil celebró Hospitalar 2019, una feria internacional de equipamiento, productos y servicios médicos; en ella, el Russian Export Center JSC (REC) apoyó la organización de "Made in Russia", una exposición colectiva de fabricaciones nacionales.

La exposición presentó dispositivos, herramientas de diagnóstico y equipamiento para hospitales de seis compañías rusas: ALFA-MED LLC, AMA Co Ltd, MITSAR CO. LTD., BIOSS, BPLab y MELITTA.