O-CITY et la Banque DSK s'associent pour lancer le paiement sans contact dans les transports en commun en Bulgarie et accélérer l'avancée vers une ville intelligente et le passage au numérique

SOFIA, Bulgaria, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le département des paiements pour les villes intelligentes de BPC, O-CITY, s'est associé à la Banque DSK en Bulgarie et à sa filiale DSK Mobile, faisant toutes deux partie du Groupe OTP, et l'opérateur local CNS, pour fournir un nouveau système de billetterie électronique régulé par le Centre de Mobilité Urbaine de Sofia. Ensemble, ces sociétés ont accéléré le passage au paiement numérique dans les transports en commun en mettant en place une carte de paiement sans contact EMV en boucle ouverte, pour payer directement dans les moyens de transport, permettant ainsi aux voyageurs de la capitale de faire l'expérience du paiement sans contact.

Les passagers peuvent dorénavant payer avec leurs cartes bancaires Visa ou Mastercard sans contact, émises par n'importe quelle banque ou société de technologie financière du monde entier, ou avec leur portefeuilles mobiles NFC respectifs, dans 3900 composteurs installés dans le système de transport en commun terrestre de la capitale, comprenant les bus, tramways, et trolleybus. Dans la deuxième phase de ce projet, 450 stations de métro accepteront ces paiements. Avec les solutions de paiement Visa Mass Transit et Mastercard Pay As You Go, le paiement peut être autorisé en quelques millisecondes, diminuant ainsi le besoin d'avoir des espèces, étant donné que la carte bancaire peut être utilisée comme un "ticket" dans les transports en commun.

Avec une population de 1,3 millions de résidents et environ 0,5 millions de visiteurs quotidiennement, Sofia offre à ses voyageurs une expérience de transport de qualité, qui sera encore améliorée grâce à ce nouveau système de paiement.

O-CITY permet aux passagers de payer de manière transparente et sécurisée avec leur carte bancaire ou n'importe quel autre moyen de paiement, portefeuille, code QR ou autre, dans les transports en commun. Ce système a été déployé à un moment où la pandémie a stimulé l'utilisation globale des paiements sans contact, en réponse à la distanciation sociale et aux précautions vis-à-vis des contacts de personne à personne.

De plus, la plateforme d'O-CITY offre une fonctionnalité web supplémentaire permettant aux passagers de se créer un profil en ligne et d'enregistrer leur carte de paiement via le Centre de Mobilité Urbaine de Sofia (SUMC), où ils peuvent également consulter leur historique de trajets et leurs dépenses, ainsi que d'autres informations fiscales. Grâce à la solution BPC eCommerce pour la Banque DSK, le portail web du SUMC offre la possibilité d'acheter à l'avance un abonnement pour l'obtention des cartes de transport en boucle fermée, complétant ainsi l'ensemble des options de paiements numériques du nouveau système de billetterie pour les services de transport en commun de Sofia.

Ces informations sont également disponibles aux utilisateurs enregistrés via l'application mobile "City by DSK", qui est compatible avec iOS et Android.

Cette flexibilité de paiement est possible grâce à la technologie en boucle ouverte de O-CITY, qui aide les utilisateurs à élargir leurs options de paiement, et à passer au paiement sans contact. Cette solution a déjà été instaurée dans plus de 130 villes dans le monde, et a rapidement été adoptée par les voyageurs, entraînant un retour sur investissement rapide pour les opérateurs et les gouvernements. Le Kenya, les Philippines et le Kyrgyzstan font partie des pays qui sont passés au numérique avec O-CITY pendant la pandémie.

La numérisation des paiements s'inscrit dans l'engagement du gouvernement bulgare à faire de Sofia une "capitale verte" et un modèle de développement urbain durable. Pour atteindre cet objectif, la Municipalité de Sofia et le Centre de Mobilité Urbaine de Sofia ont mis en place un nouveau système de billetterie unifié en mai 2021, permettant une gamme de nouveaux moyens de paiements, y compris les cartes en boucle ouverte EMV sans contact. La stratégie de Ville Intelligente de Sofia a impliqué de développer son Plan de Mobilité Urbaine Durable (SUMP) afin d'améliorer la vie de ses résidents et de rendre les opérations urbaines de Sofia plus innovantes et plus durables pour l'avenir.

A propos de ce partenariat, Tokhir Abdukadirov, SVP, Responsable de Smart City Solutions chez O-CITY, a commenté : "Dans toutes les villes du monde, les transports subissent une transformation numérique accélérée, stimulée par les inquiétudes liées à la pandémie. Le sans-contact est en voie de devenir une réalité pratique et efficace partout, et il n'y a tout simplement pas de retour en arrière. Nous sommes fiers de voir la Municipalité de Sofia et le Centre de Mobilité Urbaine de Sofia travailler ensemble avec DSK, CNS, Visa, Mastercard et O-CITY pour alimenter cette initiative passionnante qui facilitera les déplacements dans la capitale pour tous."

